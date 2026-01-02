《FF14》登上 Switch 有譜？吉田直樹一句話引爆玩家討論

新年馬上就有好消息！《Final Fantasy XIV》（FF14）製作人吉田直樹近日於遊戲內的新年活動中，被玩家問到是否會推出 Switch 版本時，本人回答「請大家拭目以待」，被認為是確認遊戲將登上 Switch 主機平台，引發新一波討論。

好消息：要上 Switch，壞消息：可能跟台灣玩家無關（圖源：FF14）

而其實這並非《FF14》首次傳出與任天堂平台相關的動向。早在 2025 年 8 月的 Gamescom 期間，吉田直樹接受外媒 VGC 訪問時便曾透露，團隊內部與 Square Enix 之間，確實針對將遊戲帶上任天堂平台進行過「正向討論」，但當時並未進一步說明細節或時程。

當然若以 Switch 的主機性能，想要順跑《FF14》這種大型 MMORPG 可能會有不少挑戰，所以應該會直上 Switch 2 才能完。不過由於《FF14》繁體中文版（台服）並未有主機伺服器，所以台灣玩家如果想要手持隨時玩，應該仍只有 Steam Deck、ROG Ally 等 PC 掌機能做到。