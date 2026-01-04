《FF14》繁中光之戰士福音！玩家自製「收藏品查詢站」

由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的《Final Fantasy XIV》（FF14）繁體中文版伺服器，從正式推出以來已近一個月時間，吸引了大量新舊玩家投入冒險。然而，由於繁體中文版的翻譯與長期以來玩家習慣查閱的中國簡體中文資料庫，存在一些用語和名詞上的差異，導致許多「光之戰士」在尋找道具或攻略時常面臨資訊對不上的困擾。為了解決這個痛點，近日有熱心的台灣玩家開發了專屬的「FFXIV 繁體中文收藏查詢站」，迅速在社群間引起熱烈迴響。

（圖源：TheCY／FFXIV繁體中文收藏查詢站）

這款由台灣網友 TheCY 製作的網站（分享在遊戲社群巴哈姆特哈拉區上），主要功能是整合並繁體中文化著名的國際資料庫「FFXIV Collect」。該網站專注於「收藏品」領域，玩家可以透過乾淨簡潔的介面，快速查詢包括坐騎、寵物、幻卡、樂譜、時裝等各類收藏品的詳細取得來源，還能標記「願望清單」和「是否擁有」來進行客製化的整理。

不過在詳細任務取得方面，畢竟是更加龐大的內容，還是會導向中國簡體中文資料庫查看。但該網站不只解決了翻譯問題，更將所有內容對應至目前繁中服的官方譯名，讓玩家在遊戲內搜尋時不再需要自行轉換兩岸翻譯差異。製作者也表示部分內容繁體中文版還沒有出現，包含其他板板或是活動獨佔等，會在進行手動調整，並持續改進和新增功能。