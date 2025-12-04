《FF14》繁中官方開抓「黑人歧視ID」整個公會都被BAN！網好奇：為何台灣人愛黑人ID？

《Final Fantasy 14》（FF14）繁體中文版於 11 月 27 日正式展開搶先體驗活動，然而從開服首日起，遊戲內便出現大量玩家使用涉及種族歧視、特別是針對「黑人族群的諧音」來命名角色 ID。這現象在社群間引發熱烈討論，甚至出現名為「棉花園」的公會，專門以此類歧視性 ID 作為號召，聚集了許多使用相關惡意名稱的玩家。

許多相關 ID 都被暫時停權懲罰。（圖源：Final Fantasy 14）

而繁中版官方營運團隊於 12 月 3 日下午正式做出回應，公開了違規帳號的懲處名單，針對大量涉及種族歧視的 ID 進行掃蕩。根據公開的名單顯示，違規理由均為「違反遊戲規範」，懲處方式多為停權 3 天到 7 天不等，並且被要求修改 ID。受罰的角色名稱包括「棉花」、「主人」這類奴隸歷史相關，以及多個帶有「黑人」或是「N字開頭」的中文諧音 ID，不難看出官方對於仇恨內容的零容忍態度。

而在這波懲處行動中，以收集歧視 ID 在玩家社群聞名的「棉花園」公會更是遭到重創，公會成員幾乎全數遭到停權處分。官方更特別在公告中強調，若公會名稱或行為涉及歧視性字語，將予以強制解散。此次大規模的封鎖行動證實了官方整頓遊戲環境的決心，也讓該爭議公會直接遭到瓦解。

當然，該亂象也在 PTT 和巴哈姆特玩家社群掀起討論，好奇為何台灣玩家特別熱衷於取這類黑人歧視 ID。部分玩家分析指出，這可能源於對特定實況平台，像是 Twitch 等嚴格言論審查的叛逆心態，導致玩家故意在遊戲中挑戰底線、以諧音梗「越獄」取樂；也有些網友的觀點認為，台灣社會因缺乏相關歷史脈絡和種族衝突經驗，導致部分人對歧視詞彙的嚴重性缺乏認知，單純將其視為「地獄梗」或跟風迷因的一種表現。