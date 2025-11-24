《FF14》繁中服新手必看！21職業上手難度、轉職條件、玩法特色整理
等待許久的《Final Fantasy XIV》（FF14）的繁體中文版終於要在 11 月 27 日 12:00 搶先體驗開服，如果是購買豪華版以上的玩家，目前已經可以下載遊戲主程式並搶先創角。這次可能會有不少新玩家苦惱職業該選什麼好，以下幫各位簡單整理《FF14》目前的職業與上手程度做個參考！
不過在此之前要給各位玩家一個建議：「先玩你喜歡的職業就好」，不用執著一定要選最強的，如果真的不習慣，《FF14》要轉職業不用整個角色重練，過程算是簡單，真的如果玩不習慣到後期再轉也可以。除此之外，雖然種族會有一點初始角色數值的差異，但到後期基本上也都可以無視，所以「選你喜歡的種族就好」。
坦克
❇️ 騎士
起始職業：劍術師
起始出生地：沙都 - 烏爾達哈
轉職條件：劍術師 Lv 30
上手難度：★☆☆☆☆ 簡單
職業簡評：標準的聖騎士形象。擁有各職業中唯一的「真．無敵技能」（完全不受傷），以及各種保護隊友、自我回血的技能，生存力極強，新手坦克的最佳選擇。
❇️ 戰士
起始職業：斧術師
起始出生地：海都 - 利姆薩·羅敏薩
轉職條件：斧術師 Lv 30
上手難度：★☆☆☆☆ 簡單
職業簡評：靠憤怒戰鬥的狂戰士。特色是超強的「自我吸血能力」，爆發期能瞬間將血條回滿，操作直觀爽快，副本生存王者。
❇️ 暗黑騎士
起始職業：無（3.0 新職業）
接取地點：伊修加德
轉職條件：主線到達「伊修加德」並擁有任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 30）
上手難度：★★★☆☆ 中等
職業簡評：使用雙手大劍與黑暗魔法，劇情被公認是所有職業中寫得最好的，帥氣度滿分，但需控管魔力資源。
❇️ 絕槍戰士
起始職業：無（5.0 新職業）
接取地點：森都 - 格里達尼亞
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 60（職業起始 Lv 60）
上手難度：★★★☆☆ 中等偏忙
職業簡評：使用槍刃，FF8 風格。坦克中的輸出擔當，擁有類似節奏遊戲般的「續劍」連擊系統。
補師
❇️ 白魔道士
起始職業：幻術師
起始出生地：森都 - 格里達尼亞
轉職條件：幻術師 Lv 30
上手難度：★☆☆☆☆ 很簡單
職業簡評：純補師，擁有最強大的瞬間補血能力，以及廣範圍暈眩技「神聖」，補血邏輯最直觀，非常適合補師新手。
❇️ 學者
起始職業：秘術師
起始出生地：海都 - 利姆薩·羅敏薩
轉職條件：秘術師 Lv 30（與召喚師共享等級）
上手難度：★★★★☆ 較難
職業簡評：盾補師，擅長給隊友套「護盾」預防傷害，需要預判傷害且需控管妖精技能。
❇️ 占星術師
起始職業：無（3.0 新職業）
接取地點：伊修加德
轉職條件：主線到達「伊修加德」並擁有任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 30）
上手難度：★★★★★ 很難
職業簡評：特效華麗，特色是「抽卡」系統，將卡片發給隊友增加攻擊力，全遊戲最忙碌的職業之一，考驗手速與反應。
❇️ 賢者
起始職業：無（6.0 新職業）
接取地點：海都 - 利姆薩·羅敏薩
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 70（職業起始 Lv 70）
上手難度：★★★☆☆ 中等
職業簡評：盾補師，使用浮游砲，特色是「攻擊即治療」，給坦克標記後，賢者攻擊敵人後坦克就會回血。機動性高，瞬發技能多。
輸出
—— 近戰物理輸出
❇️ 武僧
起始職業：格鬥家
起始出生地：沙都 - 烏爾達哈
轉職條件：格鬥家 Lv 30
上手難度：★★★★☆ 較難
職業簡評：攻速極快，拳拳到肉。有獨特的「脈輪」與必殺技系統，講究戰鬥節奏感，也需要熟悉副本。
❇️ 龍騎士
起始職業：槍術師
起始出生地：森都 - 格里達尼亞
轉職條件：槍術師 Lv 30
上手難度：★★☆☆☆ 普通
職業簡評：擁有各種帥氣的跳躍攻擊。技能循環固定，容易上手但技能僵直大，要注意別跳進傷害區或跳出場外。
❇️ 忍者
起始職業：雙劍師
起始出生地：海都 - 利姆薩·羅敏薩
轉職條件：雙劍師 Lv 30（需先將任一職業練至 Lv 10 才能在海都轉職雙劍師）
上手難度：★★★☆☆ 中等
職業簡評：特色是「咒印系統」，需背誦結印順序發動忍術（如火遁、雷遁），爆發期手速要快。
❇️ 武士
起始職業：無（4.0 新職業）
接取地點：沙都 - 烏爾達哈
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 50）
上手難度：★★☆☆☆ 普通
職業簡評：追求個人極致傷害的職業，累積「雪、月、花」印記後施放居合斬，容易上手，精通較難。
❇️ 奪魂者
起始職業：無（6.0 新職業）
接取地點：沙都 - 烏爾達哈
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 70（職業起始 Lv 70）
上手難度：★☆☆☆☆ 簡單
職業簡評：召喚「妖異」附身，變身後攻速極快，特效帥氣中二，循環流暢簡單，也很適合新手。
❇️ 毒蛇劍士
起始職業：無（7.0 新職業）
接取地點：沙都 - 烏爾達哈
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 80（職業起始 Lv 80）
上手難度：★★☆☆☆ 普通
職業簡評：二刀流與雙頭劍切換，類似《刀劍神域》桐人的C8763戰鬥風格，攻擊頻率極高，雖然忙碌但輸出邏輯單純。
—— 遠程物理輸出
❇️ 吟遊詩人
起始職業：弓箭手
起始出生地：森都 - 格里達尼亞
轉職條件：弓箭手 Lv 30
上手難度：★★★☆☆ 中等
職業簡評：需維持三種歌曲強化全隊，並監控機率觸發的箭矢技能，稍微費神但輔助性強。
❇️ 機工士
起始職業：無（3.0 新職業）
接取地點：伊修加德
轉職條件：主線到達「伊修加德」並擁有任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 30）
上手難度：★★★☆☆ 中等
職業簡評：使用槍械與機器人。需在短時間內塞入大量技能（過熱連擊），手感像彈鋼琴。
❇️ 舞者
起始職業：無（5.0 新職業）
接取地點：海都 - 利姆薩·羅敏薩
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 60（職業起始 Lv 60）
上手難度：★☆☆☆☆ 簡單
職業簡評：指定隊友為「舞伴」共享 Buff。核心玩法像音樂遊戲（按對顏色跳舞），輔助強，操作簡單。
—— 遠程魔法輸出
❇️ 黑魔道士
起始職業：咒術師
起始出生地：沙都 - 烏爾達哈
轉職條件：咒術師 Lv 30
上手難度：★★★★★ 很難
職業簡評：為了讀條絕不移動的砲台。傷害極高但不能動，需完全背熟副本機制，全遊戲上手門檻最高，但帥也是很帥。
❇️ 召喚士
起始職業：秘術師
起始出生地：海都 - 利姆薩·羅敏薩
轉職條件：秘術師 Lv 30（與學者共享等級）
上手難度：★☆☆☆☆ 很簡單
職業簡評：依序召喚龍神跟蠻神（火/土/風）攻擊，極少讀條，機動性高，簡單暴力，特效華麗。
❇️ 赤魔道士
起始職業：無（4.0 新職業）
接取地點：沙都 - 烏爾達哈
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 50）
上手難度：★★☆☆☆ 普通
職業簡評：黑白魔法混合，特色是「連續詠唱」（每兩次魔法就有一次瞬發），擁有復活技能，拓荒好幫手。
❇️ 繪靈法師
起始職業：無（7.0 新職業）
接取地點：森都 - 格里達尼亞
轉職條件：任一戰鬥職 Lv 80（職業起始 Lv 80）
上手難度：★★★☆☆ 中等
職業簡評：在戰鬥中作畫具現化成攻擊，需時間「繪畫」存資源，爆發傷害極高，特效繽紛可愛。
如果想看詳細的職業評價與介紹，也可以參考一些編輯認為不錯的介紹影片，裡頭都有更詳細的分析可以參考！
