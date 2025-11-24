《FF14》繁中服新手必看！21職業上手難度、轉職條件、玩法特色整理

等待許久的《Final Fantasy XIV》（FF14）的繁體中文版終於要在 11 月 27 日 12:00 搶先體驗開服，如果是購買豪華版以上的玩家，目前已經可以下載遊戲主程式並搶先創角。這次可能會有不少新玩家苦惱職業該選什麼好，以下幫各位簡單整理《FF14》目前的職業與上手程度做個參考！

不過在此之前要給各位玩家一個建議：「先玩你喜歡的職業就好」，不用執著一定要選最強的，如果真的不習慣，《FF14》要轉職業不用整個角色重練，過程算是簡單，真的如果玩不習慣到後期再轉也可以。除此之外，雖然種族會有一點初始角色數值的差異，但到後期基本上也都可以無視，所以「選你喜歡的種族就好」。

等待多年終於有繁中版台服可以玩！（圖源：FF14）

坦克

❇️ 騎士

起始職業 ：劍術師

起始出生地 ：沙都 - 烏爾達哈

轉職條件 ：劍術師 Lv 30

上手難度 ：★☆☆☆☆ 簡單

職業簡評：標準的聖騎士形象。擁有各職業中唯一的「真．無敵技能」（完全不受傷），以及各種保護隊友、自我回血的技能，生存力極強，新手坦克的最佳選擇。

騎士（圖源：FF14）

❇️ 戰士

起始職業 ：斧術師

起始出生地 ：海都 - 利姆薩·羅敏薩

轉職條件 ：斧術師 Lv 30

上手難度 ：★☆☆☆☆ 簡單

職業簡評：靠憤怒戰鬥的狂戰士。特色是超強的「自我吸血能力」，爆發期能瞬間將血條回滿，操作直觀爽快，副本生存王者。

戰士（圖源：FF14）

❇️ 暗黑騎士

起始職業 ：無（3.0 新職業）

接取地點 ：伊修加德

轉職條件 ：主線到達「伊修加德」並擁有任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 30）

上手難度 ：★★★☆☆ 中等

職業簡評：使用雙手大劍與黑暗魔法，劇情被公認是所有職業中寫得最好的，帥氣度滿分，但需控管魔力資源。

暗黑騎士（圖源：FF14）

❇️ 絕槍戰士

起始職業 ：無（5.0 新職業）

接取地點 ：森都 - 格里達尼亞

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 60（職業起始 Lv 60）

上手難度 ：★★★☆☆ 中等偏忙

職業簡評：使用槍刃，FF8 風格。坦克中的輸出擔當，擁有類似節奏遊戲般的「續劍」連擊系統。

絕槍騎士（圖源：FF14）

補師

❇️ 白魔道士

起始職業 ：幻術師

起始出生地 ：森都 - 格里達尼亞

轉職條件 ：幻術師 Lv 30

上手難度 ：★☆☆☆☆ 很簡單

職業簡評：純補師，擁有最強大的瞬間補血能力，以及廣範圍暈眩技「神聖」，補血邏輯最直觀，非常適合補師新手。

白魔道士（圖源：FF14）

❇️ 學者

起始職業 ：秘術師

起始出生地 ：海都 - 利姆薩·羅敏薩

轉職條件 ：秘術師 Lv 30（與召喚師共享等級）

上手難度 ：★★★★☆ 較難

職業簡評：盾補師，擅長給隊友套「護盾」預防傷害，需要預判傷害且需控管妖精技能。

學者（圖源：FF14）

❇️ 占星術師

起始職業 ：無（3.0 新職業）

接取地點 ：伊修加德

轉職條件 ：主線到達「伊修加德」並擁有任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 30）

上手難度 ：★★★★★ 很難

職業簡評：特效華麗，特色是「抽卡」系統，將卡片發給隊友增加攻擊力，全遊戲最忙碌的職業之一，考驗手速與反應。

占星術師（圖源：FF14）

❇️ 賢者

起始職業 ：無（6.0 新職業）

接取地點 ：海都 - 利姆薩·羅敏薩

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 70（職業起始 Lv 70）

上手難度 ：★★★☆☆ 中等

職業簡評：盾補師，使用浮游砲，特色是「攻擊即治療」，給坦克標記後，賢者攻擊敵人後坦克就會回血。機動性高，瞬發技能多。

賢者（圖源：FF14）

輸出

—— 近戰物理輸出

❇️ 武僧

起始職業 ：格鬥家

起始出生地 ：沙都 - 烏爾達哈

轉職條件 ：格鬥家 Lv 30

上手難度 ：★★★★☆ 較難

職業簡評：攻速極快，拳拳到肉。有獨特的「脈輪」與必殺技系統，講究戰鬥節奏感，也需要熟悉副本。

武僧（圖源：FF14）

❇️ 龍騎士

起始職業 ：槍術師

起始出生地 ：森都 - 格里達尼亞

轉職條件 ：槍術師 Lv 30

上手難度 ：★★☆☆☆ 普通

職業簡評：擁有各種帥氣的跳躍攻擊。技能循環固定，容易上手但技能僵直大，要注意別跳進傷害區或跳出場外。

龍騎士（圖源：FF14）

❇️ 忍者

起始職業 ：雙劍師

起始出生地 ：海都 - 利姆薩·羅敏薩

轉職條件 ：雙劍師 Lv 30（需先將任一職業練至 Lv 10 才能在海都轉職雙劍師）

上手難度 ：★★★☆☆ 中等

職業簡評：特色是「咒印系統」，需背誦結印順序發動忍術（如火遁、雷遁），爆發期手速要快。

忍者（圖源：FF14）

❇️ 武士

起始職業 ：無（4.0 新職業）

接取地點 ：沙都 - 烏爾達哈

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 50）

上手難度 ：★★☆☆☆ 普通

職業簡評：追求個人極致傷害的職業，累積「雪、月、花」印記後施放居合斬，容易上手，精通較難。

武士（圖源：FF14）

❇️ 奪魂者

起始職業 ：無（6.0 新職業）

接取地點 ：沙都 - 烏爾達哈

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 70（職業起始 Lv 70）

上手難度 ：★☆☆☆☆ 簡單

職業簡評：召喚「妖異」附身，變身後攻速極快，特效帥氣中二，循環流暢簡單，也很適合新手。

奪魂者（圖源：FF14）

❇️ 毒蛇劍士

起始職業 ：無（7.0 新職業）

接取地點 ：沙都 - 烏爾達哈

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 80（職業起始 Lv 80）

上手難度 ：★★☆☆☆ 普通

職業簡評：二刀流與雙頭劍切換，類似《刀劍神域》桐人的C8763戰鬥風格，攻擊頻率極高，雖然忙碌但輸出邏輯單純。

毒蛇劍士（圖源：FF14）

—— 遠程物理輸出

❇️ 吟遊詩人

起始職業 ：弓箭手

起始出生地 ：森都 - 格里達尼亞

轉職條件 ：弓箭手 Lv 30

上手難度 ：★★★☆☆ 中等

職業簡評：需維持三種歌曲強化全隊，並監控機率觸發的箭矢技能，稍微費神但輔助性強。

吟遊詩人（圖源：FF14）

❇️ 機工士

起始職業 ：無（3.0 新職業）

接取地點 ：伊修加德

轉職條件 ：主線到達「伊修加德」並擁有任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 30）

上手難度 ：★★★☆☆ 中等

職業簡評：使用槍械與機器人。需在短時間內塞入大量技能（過熱連擊），手感像彈鋼琴。

機工士（圖源：FF14）

❇️ 舞者

起始職業 ：無（5.0 新職業）

接取地點 ：海都 - 利姆薩·羅敏薩

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 60（職業起始 Lv 60）

上手難度 ：★☆☆☆☆ 簡單

職業簡評：指定隊友為「舞伴」共享 Buff。核心玩法像音樂遊戲（按對顏色跳舞），輔助強，操作簡單。

舞者（圖源：FF14）

—— 遠程魔法輸出

❇️ 黑魔道士

起始職業 ：咒術師

起始出生地 ：沙都 - 烏爾達哈

轉職條件 ：咒術師 Lv 30

上手難度 ：★★★★★ 很難

職業簡評：為了讀條絕不移動的砲台。傷害極高但不能動，需完全背熟副本機制，全遊戲上手門檻最高，但帥也是很帥。

黑魔道士（圖源：FF14）

❇️ 召喚士

起始職業 ：秘術師

起始出生地 ：海都 - 利姆薩·羅敏薩

轉職條件 ：秘術師 Lv 30（與學者共享等級）

上手難度 ：★☆☆☆☆ 很簡單

職業簡評：依序召喚龍神跟蠻神（火/土/風）攻擊，極少讀條，機動性高，簡單暴力，特效華麗。

召喚士（圖源：FF14）

❇️ 赤魔道士

起始職業 ：無（4.0 新職業）

接取地點 ：沙都 - 烏爾達哈

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 50（職業起始 Lv 50）

上手難度 ：★★☆☆☆ 普通

職業簡評：黑白魔法混合，特色是「連續詠唱」（每兩次魔法就有一次瞬發），擁有復活技能，拓荒好幫手。

赤魔道士（圖源：FF14）

❇️ 繪靈法師

起始職業 ：無（7.0 新職業）

接取地點 ：森都 - 格里達尼亞

轉職條件 ：任一戰鬥職 Lv 80（職業起始 Lv 80）

上手難度 ：★★★☆☆ 中等

職業簡評：在戰鬥中作畫具現化成攻擊，需時間「繪畫」存資源，爆發傷害極高，特效繽紛可愛。

繪靈法師（圖源：FF14）

如果想看詳細的職業評價與介紹，也可以參考一些編輯認為不錯的介紹影片，裡頭都有更詳細的分析可以參考！