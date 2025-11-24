《FF14》繁中版台服懶人包：上市時間、月費、遊戲下載、官網一次看

由宇峻奧汀、智寶國際代理的《FINAL FANTASY XIV》（簡稱FF14）繁體中文版 / 台服將在 11 月 27 日展開 EA 搶先體驗測試，並於 12 月 10 日正式上市，想入坑嗎？Yahoo奇摩遊戲編輯以下整理相關重點資訊，包含上市時程、預購價格、上線版本、伺服器等內容，讓玩家判斷要不要入坑這個世界知名MMORPG！

（圖源：Square Enix）

《FF14》繁中版上線時間是什麼時候？

《FF14》繁中版/台服宣布 12 月 10 日正式上市，不刪檔 EA 測試則是會於 11 月 27 日搶先開啟，時程如下：

11 月 17 日：主程式開放下載

11 月 20 日～11 月 26 日 ：EA開放創角

11 月 27 日～12 月 9 日：EA測試期，11/27 12:00 開服

12 月 10 日 12:00：正式上市

《FF14》繁中版包含哪些國家？伺服器有哪些？

《FF14》繁中版的服務地區將包含台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，將為全新的獨立伺服器。EA 預計開放四個伺服器：伊弗利特、迦樓羅、利維坦、鳳凰。

EA 預計開四個伺服器（圖源：FF14）

《FF14》主程式遊戲下載與 PC 系統需求

目前官方已開放主程式下載，分成 Launcher（啟動介面）、完整遊戲包兩種下載方式，透過 Launcher 的玩家可下載後登入帳號，便會開始自動下載遊戲，而完整遊戲包則是下載後安裝即可。

由於檔案頗大，官方指出玩家需要至少 200GB 的可用硬碟空間才能下載並安裝遊戲。

PC 系統需求如下：

要注意一下是否達到官方需求（圖源：FF14）

《FF14》繁中版遊戲價格、月費多少錢？

《FF14》繁中版官網已經在 6 月 18 日上線，並開放預購早鳥優惠包。

🔸《FF14》遊戲定價

主程式：新台幣 1280 元

月費（30日）：新台幣 450 元（點數卡）、420 元（信用卡）

購買主程式後，後續的資料片版本更新將為免費！

🔸早鳥優惠包

價格：新台幣 399 元（原價 1730 元）

主程式

30 天遊戲時數

「不包含」搶先體驗資格

🔸搶先體驗包 Deluxe Edition

價格：新台幣 980 元（原價 2230 元）

主程式

30 天遊戲時數

500 水晶

搶先體驗資格

🔸搶先體驗包 Platinum Edition

價格：新台幣 1880 元（原價 3680 元）

主程式

30 天遊戲時數

1000 水晶

搶先體驗資格

林地守護者套裝

仙人掌耳墜

坐騎-金鬥雲

林地守護者套裝（圖源：FF14）

🔸搶先體驗包 Ultimate Edition

價格：新台幣 2880 元（原價 5680 元）

主程式

30 天遊戲時數

2500 水晶

搶先體驗資格

魔導套裝

莫古莫古耳墜

坐騎-巡航驅逐者

魔導套裝（圖源：FF14）

新手帳號在預購期間可從上述早鳥優惠包～搶先體驗包 Ultimate Edition「四選一」購買，月卡計算時間從「正式上市」後才開始 30 天。

🔸上市優惠包

價格：新台幣 960 元（原價 1730 元）

主程式

30 天遊戲時數

免費鑑賞期 15 天，限信用卡訂閱

早鳥優惠包預計販售到 12 月 9 日為止，上市優惠包則預計 12 月 3 日開始販售，除了遊戲主程式與 30 天時數，多了免費試玩 15 天，不滿意可以選擇退款。此外，購買早鳥優惠包的玩家若想升級，官方也提供途徑可以補差價即可。

若是購買早鳥包想升級也是可以的（圖源：FF14 繁中版 官方）

《FF14》繁中版開服會是哪個版本？

《FF14》開服將直接銜接到目前最新資料片，7.0 版《黃金遺產》。

《FF14》繁中版會在 PS5 等主機平台上線嗎？

《FF14》繁中版目前僅會有 PC 版營運，沒有 PS5 主機等平台。

《FF14》繁中版官網與其他相關資訊

《FF14》繁體中文版官網：https://www.ffxiv.com.tw/pr/index.html