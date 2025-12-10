《FF14》繁中版今日正式開服！官方網站卡登入，但伺服器擴充後排隊超順暢

MMORPG《Final Fantasy XIV》（FF14）繁體中文版伺服器，今日（10）起正式推出啦！所有先前購買早鳥優惠組合，或是今天才購買上市優惠包的光之戰士們，通通都可以進入遊戲啦！首日同樣的也因為大量玩家湧入，導致官方網站不穩定，但伺服器經過擴充後，玩家很快就能進入遊戲。

比起搶先體驗排到上千人，正式開服排隊快速許多！（圖源：FF14）

《FF14》正式開放，先前預購早鳥優惠的 399 元以及開服才買主程式的玩家一起湧入，目前 6 大伺服器排隊人潮從 100 到 800 人左右，比起搶先體驗破千人時的排隊情況來看，官方確實有兌現直播中的承諾，對各大伺服器容量進行擴充，基本上不到幾分鐘就能進入遊戲。但另一方面，官方網站因為大量新玩家購買主程式的關係，加上冬季活動「星芒祭」同步登場，商城上架了許多相關商品，直接導致官方網站一度出現無法登入的情況。

而和先前搶先體驗一樣，為了緩解伺服器的壅塞情況，將會開啟「若玩家持續30分鐘未進行任何操作，系統將自動登出」的機制，因此進入伺服器後可別掛網太久，否則又要重新排隊進入。當然已經購買遊戲的玩家，也別忘記先去官方網站進行開卡，不然會無法進入遊戲喔！