《FF14》繁中版老手副本不等新手看動畫？社群爭議該包容：大家都曾是豆芽

《Final Fantasy 14》（FF14）繁體中文版／台服於 11 月 27 日正式開放搶先體驗，只要購買豪華版以上的玩家都能搶先 2 週登入的權利，正式開服則是 12 月 10 日。隨著大門開啟，伺服器湧入了大量新手「豆芽」以及從國際服、陸服回歸的資深「光之戰士」。然而，隨著新舊玩家在副本中相遇，雙方對於通關節奏和觀影禮儀的認知差異，意外在社群間引發了爭議。

大家都是豆芽，應該互相包容。（圖源：Final Fantasy 14）

眾所皆知，《FF14》以其細膩且龐大的劇情受到許多玩家好評，而許多副本在進入最終 BOSS 房間時，有些會穿插一段與相關的過場動畫。對於初次體驗的新手來說，這是沉浸劇情的關鍵時刻；但對於已經刷過無數次副本的老玩家而言，許多人早就習慣按「ESC」跳過動畫，一些人更是會直接衝向 BOSS 開戰以求效率。雖然大多數老玩家在遇到新手時，會展現風度等待新手頭上的觀影提示消失，但仍有部分玩家選擇無視隊友狀態直接開怪。

廣告 廣告

最近各大討論區中出現不少關於繁中服的案例，指出有部分老玩家習慣性不等隊友就衝上去開怪，卻沒注意到隊伍中的補師是初次打副本的新手，正處於無法操作角色的「看動畫」狀態。結果導致坦克或輸出在缺少治療支援的情況下遭 BOSS 擊殺，卻反過來責怪還在看劇情的隊友沒有跟上或是補血太慢。這種自己衝上去送頭還遷怒新手的行為，被不少玩家譏為本末倒置。

而針對這類爭議，社群風向自然是幾乎一面倒的去支持新手應享有完整的劇情體驗。PTT 上資深玩家普遍認為，既然《FF14》主打劇情體驗，老手在隨機組隊時就應該給予包容與尊重，畢竟「每個人都曾經是豆芽」，更別提那種因為 1、2 次滅團就開罵隊友的人，畢竟很多人都是第一次拓荒，並不了每個副本的運作機制，也不是大家都會在打副本前去特別查攻略。

假如真的有極速通關的需求，社群也建議自己組滿親友團，而不是在公開配對中強迫路人配合自己的節奏，破壞新手的遊戲初體驗，畢竟維護友善的遊戲環境，才能讓這款遊戲的繁中版走得更長遠。