《FF14》繁中版11月20日開放提前創角！不刪檔EA搶先體驗11月27日正式展開
由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的SQUARE ENIX旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（簡稱FFXIV 繁中版），將於11/20展開「提前創角」活動，EA 搶先體驗（Early Access）也緊接著於 11/27登場。同時，「光之戰士響應」召集活動，邀請玩家推薦好友，同享水晶回饋。 線下活動「快閃新北歡樂耶誕城」也將於 11/28 登場，邀請玩家們共襄盛舉。
11/20 搶先啟程！提前創角與EA 搶先體驗
官方宣布，FFXIV 繁中版將開放兩階段的搶先活動，讓玩家做好準備，踏上艾奧傑亞的旅途。 提前創角活動將於11/20中午12點開放至 11/26下午2點截止，玩家可以有充裕的時間調整角色的外觀、精心打造專屬的角色。
為期13天的EA搶先體驗，於11/27中午12點開始，EA的資料將會延續到上市，不進行刪檔。 EA期將開啟4個World，分別是 World 1 : 伊弗利特, World 2 : 迦樓羅, World 3 : 利維坦 與 World 4 : 鳳凰，玩家們可以提早跟朋友們約定在哪一個 World 一同探索與冒險。
同時，新伺服器會有經驗加成，幫助玩家能快速提升等級。 在EA期間玩家能暢玩2.0 ~ 7.0 完整遊戲內容。 如果EA期順利結束，FFXIV繁中版將會在12/10中午12點直接正式上市。
預購期間凡購買豪華版、白金版或終極版並完成開卡的玩家，皆可參與本次提前創角與EA搶先體驗；若為購買早鳥標準版玩家，亦可透過升級方案取得參與資格，一同搶先踏上艾奧傑亞的旅程。
光之戰士的響應！KOC 推薦好友共獲水晶
每一次冒險的啟程，都源於彼此的牽引；每一次史詩的勝利，都歸功於夥伴的信賴。 官方誠摯邀請您發出「召喚」，邀請您的夥伴加入這場嶄新的旅程！為感謝您的熱情號召，官方推出「光之戰士響應」計畫，無論您是先行者或是新夥伴，只要完成指定步驟，推薦人與被推薦人雙方皆可獲得相對應的水晶回饋。 您的每一次推薦都將化為實質獎勵。
光之戰士水晶回饋計畫，KOC 玩家的推薦碼被使用越多次，就能獲得越多的水晶回饋，且累積之回饋水晶完全沒有上限！
快閃新北耶誕城快閃活動 乙太之光閃耀登場
FFXIV繁中版也將於11/28至11/30在新北歡樂耶誕城亮相！現場特別設置「乙太之光」主題裝置，並有可愛的阿爾法及官方 COSER 會不定時現身與玩家互動。 同時攤位還準備了贈禮活動與 FFXIV繁中版限定小禮物，邀請冒險者一同參與。
此外，於11/29的舞台活動中，官方將帶來一段歡樂的快閃舞表演，邀請所有喜愛FFXIV繁中版的玩家親臨現場，一同感受節慶氛圍與FFXIV繁中版帶來的歡聚時光。
立即啟程，光之戰士
冒險的鐘聲即將敲響。歡迎所有喜愛 FFXIV 繁中版的玩家前來參與提前創角及EA搶先體驗。 並邀請您的好友，一同加入光之戰士的行列；覺醒您的冒險魂，踏上艾奧傑亞的旅途，譜寫真正屬於您的傳奇！
更多活動詳情與最新消息，將持續於官方網站與社群平台更新，敬請玩家密切關注。
－
以上內容為廠商提供資料原文
其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 49 分鐘前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 21 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 7 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 小時前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 2 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
追平轟留青史！道奇功臣見一幕「激動哽咽」 羅哈斯吐內心真實感受
體育中心/蔡晴景報導道奇二連霸功臣羅哈斯（Miguel Rojas）在世界大賽第七戰，九局下半落後一分時轟衝追平陽春砲，幫助球隊成功續命並在延長賽獲勝。日前接受專訪時被贈與回本壘時的經典照片，讓他當場激動到無法言語。FTV Sports ・ 2 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 4 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前