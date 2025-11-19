《FF14》繁中版11月20日開放提前創角！不刪檔EA搶先體驗11月27日正式展開

由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的SQUARE ENIX旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（簡稱FFXIV 繁中版），將於11/20展開「提前創角」活動，EA 搶先體驗（Early Access）也緊接著於 11/27登場。同時，「光之戰士響應」召集活動，邀請玩家推薦好友，同享水晶回饋。 線下活動「快閃新北歡樂耶誕城」也將於 11/28 登場，邀請玩家們共襄盛舉。

（來源：宇峻奧汀官方提供）

11/20 搶先啟程！提前創角與EA 搶先體驗

官方宣布，FFXIV 繁中版將開放兩階段的搶先活動，讓玩家做好準備，踏上艾奧傑亞的旅途。 提前創角活動將於11/20中午12點開放至 11/26下午2點截止，玩家可以有充裕的時間調整角色的外觀、精心打造專屬的角色。

為期13天的EA搶先體驗，於11/27中午12點開始，EA的資料將會延續到上市，不進行刪檔。 EA期將開啟4個World，分別是 World 1 : 伊弗利特, World 2 : 迦樓羅, World 3 : 利維坦 與 World 4 : 鳳凰，玩家們可以提早跟朋友們約定在哪一個 World 一同探索與冒險。

同時，新伺服器會有經驗加成，幫助玩家能快速提升等級。 在EA期間玩家能暢玩2.0 ~ 7.0 完整遊戲內容。 如果EA期順利結束，FFXIV繁中版將會在12/10中午12點直接正式上市。

預購期間凡購買豪華版、白金版或終極版並完成開卡的玩家，皆可參與本次提前創角與EA搶先體驗；若為購買早鳥標準版玩家，亦可透過升級方案取得參與資格，一同搶先踏上艾奧傑亞的旅程。

光之戰士的響應！KOC 推薦好友共獲水晶

每一次冒險的啟程，都源於彼此的牽引；每一次史詩的勝利，都歸功於夥伴的信賴。 官方誠摯邀請您發出「召喚」，邀請您的夥伴加入這場嶄新的旅程！為感謝您的熱情號召，官方推出「光之戰士響應」計畫，無論您是先行者或是新夥伴，只要完成指定步驟，推薦人與被推薦人雙方皆可獲得相對應的水晶回饋。 您的每一次推薦都將化為實質獎勵。

光之戰士水晶回饋計畫，KOC 玩家的推薦碼被使用越多次，就能獲得越多的水晶回饋，且累積之回饋水晶完全沒有上限！

（來源：宇峻奧汀官方提供）

快閃新北耶誕城快閃活動 乙太之光閃耀登場

FFXIV繁中版也將於11/28至11/30在新北歡樂耶誕城亮相！現場特別設置「乙太之光」主題裝置，並有可愛的阿爾法及官方 COSER 會不定時現身與玩家互動。 同時攤位還準備了贈禮活動與 FFXIV繁中版限定小禮物，邀請冒險者一同參與。

此外，於11/29的舞台活動中，官方將帶來一段歡樂的快閃舞表演，邀請所有喜愛FFXIV繁中版的玩家親臨現場，一同感受節慶氛圍與FFXIV繁中版帶來的歡聚時光。

（來源：宇峻奧汀官方提供）

立即啟程，光之戰士

冒險的鐘聲即將敲響。歡迎所有喜愛 FFXIV 繁中版的玩家前來參與提前創角及EA搶先體驗。 並邀請您的好友，一同加入光之戰士的行列；覺醒您的冒險魂，踏上艾奧傑亞的旅途，譜寫真正屬於您的傳奇！

更多活動詳情與最新消息，將持續於官方網站與社群平台更新，敬請玩家密切關注。

