《FF14》阿爾法造型一卡通預購開跑！明年2月出貨價格不便宜

盛大歡慶FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市！陪伴光之戰士們一起冒險的夥伴來了！同步推出阿爾法一卡通陪著光之戰士一路暢行。由智寶團隊精心打造，以FINAL FANTASY XIV可愛的阿爾法造型為設計核心，在SQUARE ENIX的監修下，採用療癒的可愛坐姿造型，頭部還能左右擺動，只要嗶卡還會響起熟悉的叫聲，不僅是日常可使用的一卡通，更是一款值得收藏、放在桌上就能帶來好心情的精品擺飾。

兼具收藏價值與實用功能的一卡通一次滿足！FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市讓許多玩家加入光之戰士們的行列，現在推出阿爾法從艾奧傑亞旅行到大家身邊，陪著各位光之戰士們一同生活！自2025年12月10日起於東海模型官方網站商城開放預購， 預計2026 年 2 月起正式出貨，限量發行，千萬不能錯過！

限量夢幻逸品！讓阿爾法陪伴光之戰士們一起生活

阿爾法本次以坐姿呈現立體造型一卡通，陪伴光之戰士們走入日常生活。由SQUARE ENIX監修，智寶團隊精心打造，從可愛的大眼神情、圓潤身形到標誌性的黃色羽毛，都呈現出阿爾法的立體質感。

不只是公仔，更是一款可於通勤、消費中使用的 iPASS 一卡通，精準地結合玩家情感記憶與實用生活需求，讓阿爾法真正成為「陪你一起冒險的夥伴」。

商品亮點特色

療癒坐姿造型：桌上也能放的高品質擺飾

採用阿爾法坐姿造型，適合放在桌上療癒心情；也是不可錯過的收藏級造型品。

頭部可左右擺動：互動感再升級

頭部設計具備可動結構，可輕微左右擺動，使角色更加靈動可愛，提升產品的趣味與展示價值。

刷卡觸發阿爾法叫聲：重現遊戲的熟悉瞬間

使用一卡通功能時，只要輕輕一刷，即會響起「阿爾法叫聲」，喚醒玩家對艾奧傑亞的深刻記憶，為日常通勤增添驚喜儀式感。

實用 × 收藏雙滿足：生活中也能感受 FINAL FANTASY XIV 的感動

亦具備完整 iPASS 功能，真正做到「收藏、擺飾、通勤」一次滿足。

商品規格

角色系列： FINAL FANTASY XIV - Alpha (阿爾法)

商品類型： 立體造型一卡通 (iPASS)

尺寸數據：

寬 (W)：6 cm

高 (H)：9.5 cm

深 (D)：8 cm

建議售價：$1,680元

啟售時間：2025年12月10日

銷售管道：https://ehobby.tw/阿爾法一卡通

下單前請詳閱（預購須知）

預計出貨日： 2026年 2月。

出貨順序： 商品到貨後，將依照訂單成立時間順序依序安排出貨。

