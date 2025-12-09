《FF7》克勞德「毀滅劍」原本重製版要被刪除？總監解釋：因為太不真實

《Final Fantasy 7》（FF7）系列中，主角克勞德手中那把「毀滅劍」（Buster Sword），可以說是整款遊戲最具代表性的武器，擁有過 3 代主人，從最初安吉爾傳給札克斯，之後札克斯戰死才交給克勞德，毀滅劍在動畫《FF7:降臨之子》也演出最終歸宿，因為損壞的關係，放在艾莉絲常去的教堂旁成為紀念碑。而最近《FF7》遊戲總監濱口直樹，就在採訪中透露，他們曾經想要在重製版中換掉克勞德的毀滅劍。

毀滅劍已經是克勞德的招牌武器。（圖源：FINAL FANTASY VII REMAKE）

濱口直樹在媒體人 Julien Chièze 的訪問中提到，當時團隊內部對遊戲風格的設定進行了許多討論。由於《FF7》重製版的美術風格傾向於寫實和現代化，所以開發團隊曾擔心那把巨大無比的毀滅劍，假如放在寫實的 3D 畫面中會太突兀且不合邏輯。為了追求視覺上的真實感，他們曾考慮改用一把外型更接近現實中的長劍或武士刀來取代它，讓克勞德的戰鬥姿勢看起來更符合物理現實。

但這項大膽的改變最終沒有實現。濱口直樹坦言，經過深思熟慮後，他們意識到對許多 JRPG 粉絲和老玩家來說，毀滅劍已經不只是一把武器，更是克勞德身份的象徵以及《FF7》的核心靈魂之一。如果他們貿然移除這把經典巨劍，粉絲們絕對無法接受，甚至會引起巨大的反彈。因此，團隊最終決定忠於原作，保留了毀滅劍的設計，並專注於如何在現代化的畫面技術下，讓這把傳奇武器表現出更有魄力的質感。