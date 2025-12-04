Yahoo奇摩遊戲編輯部

《FF7》艾莉絲與《Kpop 獵魔女團》配音員都遭殃！狂被粉絲標記成人創作：別再這樣了

更新時間

日本遊戲廠商史克威爾艾尼克斯（Square Enix）的《Final Fantasy VII》（FF7）是遊戲史上最成功的作品之一，重製版三部曲計畫自 2020 年第一部作品發布之後也讓許多玩家們夢迴童年，看到了在現代技術的加持下的米德加、克勞德與夥伴們的冒險故事，以及兩位女主角蒂法、艾莉絲的深厚感情演出，獲得了全球玩家們一致好評。不過，做為玩家童年夢中情人之一的艾莉絲扮演者，英文版的配音員 Briana White 似乎也因為扮演艾莉絲而受到了許多騷擾，最近她就發聲表示，「不要再在奇怪作品下標記我了！」

(Credit:Square Enix)
(Credit:Square Enix)
綜合外媒報導，事實上這件事情的起因是另一位英文配音員遭到相同的騷擾：超人氣 Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》中負責替佐伊的唱歌部分演唱的配音員 Rei Ami 最近就發現，許多粉絲常常會在那些《Kpop 獵魔女團》與佐伊相關的情色第三方同人創作下標記她，讓她不堪其擾。這件事也讓同為配音員，《FF7》重製版的艾莉絲英文版配音 Briana White 站出來聲援。

Briana White 昨（2）天就在 X 上表示，「或許該要求大家不要再在角色的情色內容下標註配音員了！」她表示，配音員們當然也很想在 X 等社群軟體上與喜愛角色的粉絲們互動，「但只因為少數變態破壞這件事真的太可惜了！」

並且也分享，她自己雖然盡量避開這件事，但還是看過許多粉絲們創作的「相關內容」：「我和《FF7》 的連結真的太深了，每天都會被推播這東西。」不過，她也提到有粉絲指出 Rei Ami 自己也會主動搜尋這些作品時表示：「這就是同意與否的問題，僅僅從社群形象上幾乎不可能知道一個人能接受什麼、又不能接受什麼。」因此才會站出來呼籲大家停止這類行為。而做為一直以來《FF7》重製版艾莉絲的扮演者，Briana White 接下來也將在重製版第三部曲再度回歸，繼續扮演艾莉絲。

