濱口直樹曝《FF7》重製版三部曲接近完成，遊戲世界更廣袤！「進入打磨階段，關鍵字是海溫德號飛空艇！」

轉眼間，日本遊戲廠商 Square Enix 的《Final Fantasy VII》重製版自 2020 年計畫開始以來即將邁入第 6 年，過去兩部曲推出之後也都獲得玩家們的熱烈歡迎，並獲得了成功。而創意總監濱口直樹最近接受訪問時也確認，稱系列作最後的第三部作品進展得非常順利，遊戲本身的核心體驗都幾乎已經完成了，目前也已經進入打磨階段。

綜合外媒報導，濱口直樹表示，開發團隊希望《Final Fantasy VII》重製版的三部曲各自呈現不同的遊戲體驗與設計改給玩家們，而第三部曲的關鍵詞將會是《Final Fantasy VII》原版中非常重要的「海溫德號飛空艇」，同時給予玩家們嶄新的遊戲體驗與更大的遊戲世界。而這或許也暗示，在三部曲中玩家將能透過飛空艇自由自在的在地圖上享受探索的樂趣。

同時，濱口直樹也表示，稱目前《Final Fantasy VII》的三部曲核心體驗幾乎已經開發完畢，目前正在進行遊戲打磨，希望能讓遊戲最後呈現出來的面貌讓玩家們感到滿意。對此濱口直樹也非常有信心表示，「老實說，我希望大家能盡快玩到！」，同時他也透露，很快的《Final Fantasy VII》重製版三部曲將能進入宣傳階段，讓玩家們能盡快得知《Final Fantasy VII》重製版最終篇章的各種資訊。