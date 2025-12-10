濱口直樹曝《FF7》重製版三部曲接近完成，遊戲世界更廣袤！「進入打磨階段，關鍵字是海溫德號飛空艇！」
轉眼間，日本遊戲廠商 Square Enix 的《Final Fantasy VII》重製版自 2020 年計畫開始以來即將邁入第 6 年，過去兩部曲推出之後也都獲得玩家們的熱烈歡迎，並獲得了成功。而創意總監濱口直樹最近接受訪問時也確認，稱系列作最後的第三部作品進展得非常順利，遊戲本身的核心體驗都幾乎已經完成了，目前也已經進入打磨階段。
綜合外媒報導，濱口直樹表示，開發團隊希望《Final Fantasy VII》重製版的三部曲各自呈現不同的遊戲體驗與設計改給玩家們，而第三部曲的關鍵詞將會是《Final Fantasy VII》原版中非常重要的「海溫德號飛空艇」，同時給予玩家們嶄新的遊戲體驗與更大的遊戲世界。而這或許也暗示，在三部曲中玩家將能透過飛空艇自由自在的在地圖上享受探索的樂趣。
同時，濱口直樹也表示，稱目前《Final Fantasy VII》的三部曲核心體驗幾乎已經開發完畢，目前正在進行遊戲打磨，希望能讓遊戲最後呈現出來的面貌讓玩家們感到滿意。對此濱口直樹也非常有信心表示，「老實說，我希望大家能盡快玩到！」，同時他也透露，很快的《Final Fantasy VII》重製版三部曲將能進入宣傳階段，讓玩家們能盡快得知《Final Fantasy VII》重製版最終篇章的各種資訊。
《FF7》克勞德「毀滅劍」原本重製版要被刪除？總監解釋：因為太不真實
《Final Fantasy 7》（FF7）系列中，主角克勞德手中那把「毀滅劍」（Buster Sword），可以說是整款遊戲最具代表性的武器，擁有過 3 代主人，從最初安吉爾傳給札克斯，之後札克斯戰死才交給克勞德，毀滅劍在動畫《FF7:降臨之子》也演出最終歸宿，因為損壞的關係，放在艾莉絲常去的教堂旁成為紀念碑。而最近《FF7》遊戲總監濱口直樹，就在採訪中透露，他們曾經想要在重製版中換掉克勞德的毀滅劍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 16
Square Enix遭股東百頁簡報重砲抨擊：手遊投資虧損、管理層經營不善
日本知名遊戲大廠 Square Enix 近幾年許多遊戲新作表現被玩家認為不如預期，多數都是靠著老 IP 遊戲重製和復刻在撐場，進而面臨來自股東的強烈質疑。一名長期持股的機構投資者 3D Investment Partners，直接公開一份長達 100 多頁的簡報，批評 Square Enix 的管理模式與財務表現，指出公司雖然擁有《Final Fantasy》和《勇者鬥惡龍》等頂級 IP，但在過去 5 年中，公司的股價表現卻遠遜於 Capcom（卡普空）和萬代南夢宮（Bandai Namco）等競爭對手。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
戲谷推出 AI 社群創作應用《趣派》APP 搶攻冬季市場
財經中心/王駿凱報導和信超媒體旗下戲谷分公司正式進軍 AI 科技領域，推出全新社群創作應用式 AI《趣派》APP。和信超媒體董事長黃正明表示，AI 應用將成為未來生活的重要趨勢，而戲谷結合多年遊戲開發技術與用戶需求分析經驗，導入 AI 技術，打造可即時回應使用者創作與分享需求的智慧型應用。民視財經網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
里昂確認登場！《惡靈古堡9》PS商店預載通知曝光，但有部分洩漏引發AI真假爭議
隨著 2025 遊戲大獎（The Game Awards 2025，TGA 2025）頒獎典禮即將到來，其中最受關注的《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem），意外在 PlayStation 商店提前洩漏了重磅情報。根據國外論壇 Reddit 與多家外媒報導，部分預購該遊戲數位版的 PS5 玩家在檢查預先下載頁面時，發現了尚未公開的全新視覺封面圖，直接證實了傳聞已久的系列高人氣角色「里昂」將會回歸本作，甚至還出現幾張里昂和新反派的渲染圖。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
影視改編帶動流量飆升！《黑盒子》《全知讀者視角》稱霸2025條漫榜單
行動漫畫平台 LINE WEBTOON 今（10日）公布 2025 年「年度十大熱門作品」榜單，並發表全球 IP 孵化成果。受惠於影視化熱潮，人氣作品《全知讀者視角》奪下年度冠軍；台灣原創作品在海外市場表現亦相當亮眼，整體出海數量較去年成長 11%。為進一步強化台灣條漫的製作能量，平台宣布啟動「創作助力計畫」，引進日韓成熟的助手制度，協助創作者提升連載穩定度與內容品質。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
兩陸企涉網攻遭英制裁，陸批蓄意誣蔑提嚴正交涉
MoneyDJ新聞 2025-12-10 11:30:22 新聞中心 發佈綜合港媒報導，英國政府宣布對兩家中國公司實施制裁，指相關公司對英國及其盟友發動網路攻擊，影響安全及公共服務，並指其行為與中國政府相關。中國駐英國使館對此表示堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉。 英國政府稍早前宣布對兩家中國公司實施制裁，分別為四川安洵信息技術及永信至誠科技集團。英方聲稱，安洵信息攻擊全球80多個政府和私企IT系統並技術支持他人策劃實施惡意網路活動；永信至誠則控制和管理一個秘密網路，並為他人實施網路攻擊提供技術支持，目標包括英國公共部門的IT系統。 中國駐英國使館發言人批評，「英國與美國狼狽為奸，蓄意誣衊中國，並對中國實體進行非法單邊制裁，性質十分惡劣。中方對此堅決反對，同時反對將網路安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下無端指摘他國。中方敦促英方立即糾正錯誤做法，撤銷對中國企業的制裁，停止誣衊抹黑中國，並將採取必要措施維護自身合法權益」。 美國今(2025)年1月亦對在上交所上市、國際總部設於香港數碼港的永信至誠實施制裁，指其參與中國駭客組織Flax Typhoon的網路入侵行動。美國財政部當時Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陸機器人企業密集赴港上市 34家正排隊等待聆訊
MoneyDJ新聞 2025-12-10 10:59:31 新聞中心 發佈綜合陸媒報導，近期機器人產業鏈公司密集赴港上市引發各界關注。多家企業已多次遞表港交所，但從業績表現來看，多數擬赴港上市的機器人公司業績整體欠佳。從機器人相關公司在上市申請材料中的表述來看，多數公司都提到所在行業競爭激烈且有競爭加劇的趨勢。今年以來，包括三花智控(002050.SZ，2050.HK)、均勝電子(600699.SH，0699.HK)、極智嘉(2590.HK)、雲跡在內的多家機器人產業鏈公司成功登陸港股。業內人士表示，機器人產業鏈公司完成赴港上市只是起點，港股不會獎勵所有「機器人+」概念股，那些能把技術專利數、毛利率和現金流同時做好的公司才有望實現跨越式發展。經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林分析，目前工業機器人產業已進入成熟期，但以具身智慧為代表的機器人產業才進入概念期。正因為是概念期，多數機器人企業還無法通過銷售來維持企業營運。此時，資本就是具身智慧最重要的助力；赴港上市可以加速中國機器人產業邁向成長期。盤和林表示，當資本熱潮褪去，機器人企業必然會有優勝劣汰。赴港上市的關鍵在於，資本給Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「該回家囉齁齁齁」！美國土安全部拿聖誕梗圖笑移民挨轟
美國國土安全部（DHS）在聖誕節前夕發布一系列結合聖誕元素的社群貼文，企圖加大宣傳政府的驅逐出境政策，引發宗教團體與前官員反彈。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
英國制裁兩家中國科企，北京怒斥英美「狼狽為奸」，提嚴正交涉
【財訊快報／陳孟朔】中媒報導，中國駐英國大使館就英國政府制裁兩家中國科技企業發表強硬回應，批評英、美「狼狽為奸」，蓄意誣衊中國，並對中方實體實施「非法單邊制裁」，已向英方提出嚴正交涉，強調將採取必要措施維護中國企業合法權益。英國政府日前宣布，因指控涉及網絡攻擊及支援惡意網絡活動，將四川安洵信息技術及永信至誠科技集團列入制裁名單，指安洵曾入侵全球逾80個政府及私營機構IT系統；永信至誠則被指控制和管理秘密網絡，為針對英國公共部門IT系統等目標的網絡攻擊提供技術支援。中國駐英使館發言人反駁稱，英方在沒有事實依據下，將網絡安全問題政治化、工具化，藉「網絡攻擊」之名打壓中國企業，形容做法性質惡劣，敦促英方立即糾正錯誤、撤銷制裁措施，停止對中國的抹黑攻擊，並重申中方反對任何形式的單邊制裁。美方今年初已率先將永信至誠納入制裁清單，指其涉入由他國支持的殭屍網絡攻擊行動，又指與該公司相關設施被用於破壞北美、歐洲、非洲及亞洲電腦網絡；今年3月，美國司法部亦起訴安洵信息多名員工，指其按中國國家安全部及公安部指示，在全球從事大規模黑客行動。財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 1
斯特蘭蒂斯集團攜手Bolt 2026年試行無人駕駛服務
（中央社阿姆斯特丹9日綜合外電報導）汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）將與總部位於愛沙尼亞的叫車平台Bolt合作，在歐洲部署無人駕駛車輛，並計劃於2026年開始進行道路測試。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
傳三星顯示將為摺疊iPhone量產1100萬片面板
[NOWnews今日新聞]近日消息指出，三星顯示計劃明年為可摺疊iPhone生產超過1000萬片OLED面板，由於這一數量超出原先預期，反映出儘管這是蘋果第一次嘗試這樣的外型設計，但他們對市場反應十分...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發起對話
小紅書114年已涉詐756件 刑事局：假網拍居多
（中央社記者黃麗芸台北10日電）內政部宣布暫封鎖小紅書1年。警政署刑事局今天揭露小紅書涉詐案件數和態樣，去年和今年涉詐案分別為950件、756件，又以「解除分期付款、假網拍、假投資」類型居多。中央社 ・ 2 小時前 ・ 1
《趣派》APP與「新北耶誕城」獨家合作！限期免費開放體驗「耶誕AI風格濾鏡」
AI應用正逐步與民眾日常生活緊密連結，和信超媒體旗下戲谷分公司正式跨足 AI 科技領域，推出全新社群創作應用式AI《趣派》APP。和信超媒體董事長 黃正明表示，AI 應用將成為未來生活的主流趨勢。戲谷結合多年在遊戲開發的技術實力與深厚的用戶需求分析經驗，導入 AI應用科技，打造出能即時回應使用者創作與分享趣味內容需求的智慧型應用。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《超級雞馬》新作《超級浣熊羊》Steam發售！但評價「褒貶不一」操作太困難
由加拿大開發團隊 Clever Endeavour Games 製作，曾以《超級雞馬》（Ultimate Chicken Horse）獲得極高評價的派對遊戲新作《超級浣熊羊》（Ultimate Sheep Raccoon），正式在 Steam 發售。本作延續了前作多人同樂和友情破壞的核心精神，採用了全新的遊戲機制，支援線上和單機多人連線。為了慶祝遊戲上架，目前在 Steam 祭出 10% 的首發折扣優惠，售價為新台幣 298 元（原價 328 元）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《信號》趙震雄「前科累累」退演藝圈！D社再爆毆打演員同行 網傳丁海寅也是受害者
2025年的韓國演藝圈是怎麼了？年初一個金秀賢、年底一個趙震雄，都是毀滅性的爭議事件，令大家震驚不已，特別是D社近日曝光趙震雄曾有搶劫、盜竊、性暴力等紀錄在案的罪刑時，更是讓《信號》的劇迷心碎，因為他在裏頭可是正義警察呀！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 12
二手iPhone vs. Android手機怎麼選？規格、價格、保值力一次比給你看！
曾經「買二手機」被視為是預算不足的權宜之計，但現在，它早已成為一種精打細算的生活風格和主流消費選擇！特別是在 Yahoo 拍賣這類平台，選擇多、價格實在、還能競標撿便宜，讓買二手手機不再只是將就，而是聰明的高 CP 值選擇。Yahoo好好買 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
Capcom點名《洛克人》《逆轉裁判》等作品！將重振經典IP推出新作或重製版
Capcom（卡普空）近日發布了 2025 年度的綜合報告書，向投資者與玩家揭開了未來的經營方針。最讓玩家興奮的是，報告中明確指出，公司將積極運用旗下擁有的豐富 IP 資產，除了持續開發新作外，也計畫通過重振休眠中的經典系列，來擴大全球粉絲群。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 4
《FF14》繁中版正式上市！官網卡登入，但伺服器擴充後「排隊超順暢」
MMORPG《Final Fantasy XIV》（FF14）繁體中文版伺服器，今日（10）起正式推出啦！所有先前購買早鳥優惠組合，或是今天才購買上市優惠包的光之戰士們，通通都可以進入遊戲啦！首日同樣的也因為大量玩家湧入，導致官方網站不穩定，但伺服器經過擴充後，玩家很快就能進入遊戲。 相關新聞：《FF14》台灣繁中版：新手這個任務必做！商城「300水晶禮包」推薦入手 相關新聞：《FF14》新手必看入坑攻略！12大常見問題一次搞懂：坐騎、每日任務、能不能單人玩？ 相關文章：《FF14》職業該怎麼選？21個職業上手難度、轉職條件、玩法特色整理 比起搶先體驗排到上千人，正式開服排隊快速許多！（圖源：FF14）比起搶先體驗排到上千人，正式開服排隊快速許多！（圖源：FF14） 《FF14》正式開放，先前預購早鳥優惠的 399 元以及開服才買主程式的玩家一起湧入，目前 6 大伺服器排隊人潮從 100 到 800 人左右，比起搶先體驗破千人時的排隊情況來看，官方確實有兌現直播中的承諾，對各大伺服器容量進行擴充，基本上不到幾分鐘就能進入遊戲。但另一方面，官方網站因為大量新玩家購買主程式的關係，加上冬季活動「星芒祭」同步登場，商城上架了許多相關商品，直接導致官方網站一度出現無法登入的情況。 而和先前搶先體驗一樣，為了緩解伺服器的壅塞情況，將會開啟「若玩家持續30分鐘未進行任何操作，系統將自動登出」的機制，因此進入伺服器後可別掛網太久，否則又要重新排隊進入。當然已經購買遊戲的玩家，也別忘記先去官方網站進行開卡，不然會無法進入遊戲喔！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
砸30億換電子價卡要花10年？全聯董座下令「愈快愈好」！拚3年內導入全台1250門市
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全聯因日前標價爭議受到關注，今（10）日宣布啟動「電子價卡全面化」計畫，預計3年內斥資超過30億元，在全台1,250家門市導入...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
台灣人民早已斷開了王毅的「七重鎖」
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書鏡報 ・ 7 小時前 ・ 9