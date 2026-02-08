《FF7重生》Switch 2版推出後確認「輔助功能」也將回歸！13項官方作弊功能讓玩家輕鬆不卡關！

在日前圓滿落幕的任天堂線上特別節目中，最讓人感到驚喜的新作品之一就是日本遊戲廠商史克威爾艾尼克斯旗下的《Final Fantasy VII 重生》的 Switch 2 版終於正式確認，將於今年 6 月 3 日正式推出，讓任天堂玩家們也能體驗到這個拆成三部曲，以現代技術重製的經典遊戲。而除了宣布《Final Fantasy VII 重生》會登上更多平台之外，遊戲總監濱口直樹最近也確認，將會替《Final Fantasy VII 重生》Switch 2版與 XBOX Series X|S 版本推出「精簡進度」，讓玩家直接用官方修改器修改遊戲，不會卡關。

(Credit:Square Enix)

廣告 廣告

就在《Final Fantasy VII 重生》最近確認將會於今年 6 月 3 日推出 Switch 2 版本與 XBOX Series X|S 版本的遊戲之後，遊戲總監濱口直樹日前也確認，在前一代作品《Final Fantasy VII Intergrade》中廣受好評的官方輔助模式也將回歸，總共將包含 13 個輔助功能，幫助玩家順利通關：

生命值維持全滿

魔力值維持全滿

技能量表維持全滿

ATB 量表維持全滿

聯手動作量表維持全滿

傷害值固定9999

小遊戲傷害值固定9999

經驗值兩倍與技能點數三倍

解鎖簡易武器能力

材料收集數量提升

金錢保持最大值

恢復類道具持有數最大

魔晶石等級設定為最高

而遊戲總監濱口直樹就表示，「小遊戲傷害值固定為 9999」這項功能是開發團隊決定在《Final Fantasy VII 重生》中加入的新功能，希望能藉此幫助那些對於小遊戲苦手的玩家們，而除了 Switch 2 版本與 XBOX Seris X|S 版本會有這些輔助功能外，PC 版與 PS5 版本也將透過更新檔推送，讓這 13 項輔助功能加入遊戲中。只不過，需要注意的是，啟用這些輔助功能可能會影響到遊戲成就與 PS5 平台的獎盃解鎖，因此如果是成就控玩家的話，就得要等待官方日後說明，才能確認開這些輔助功能會不會讓自己無法獲得成就與獎盃了。