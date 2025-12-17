《FF7重製版 INTERGRADE》三平台免費試玩！資料可繼承至正式版

SQUARE ENIX CO., LTD宣布，Nintendo Switch 2 ／ Xbox Series X|S／ Windows版《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》今天推出免費體驗版，同時公開最新宣傳影片。

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》免費體驗版

免費體驗版可遊玩遊戲的開端「CHAPTER 1 壹號魔晄爐引爆作戰」。還可以在正式版發售前體驗可以輕鬆享受戰鬥和探索的「遊戲加速功能」。體驗版的保存資料可直接繼承至正式版，還可以取得特典「精靈耳環＆冒險道具組」。

【推出體驗版】《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》

克勞德 VS 賽菲羅斯宣傳影片｜Nintendo Switch 2 版 / Xbox Series X|S版

本影片以克勞德與賽菲羅斯的恩怨為核心，直白地描繪了兩人的關係。影片內容非常適合用來了解作品概要，推薦給未接觸過本作，或只是聽說過克勞德、賽菲羅斯等名字的玩家，想必會對本作產生更多興趣。

Nintendo Switch 2實體版

英文版《魔法風雲會：FINAL FANTASY》常規補充包×1

Nintendo Switch 2實體版內含首批特典：一包英文版《魔法風雲會：FINAL FANTASY》常規補充包。

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

特典

每包常規補充包含14張隨機卡片。

注意事項

※圖片為示意圖。※常規補充包封於遊戲盒中。 ※附贈的常規補充包與市面上販售的常規補充包相同。 ※卡面為英文。※特典內容和設計可能未經預告便變更。※特典數量有限。若送罄還請見諒。

－

