《FF7 啟示》總監證實「砍掉1經典場景」，加碼爆料：有可能出劇情DLC

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《Final Fantasy VII》重製版三部曲完結篇《Final Fantasy VII Revelation》（暫譯：FF7 啟示）於夏日遊戲節公開後，遊戲總監濱口直樹接連受訪，其中曝光本篇之後有機會推出追加劇情 DLC、札克斯戲份再次加重，以及原作經典地點「骨頭村」確定在本作中被拿掉。

未來還有新DLC？（圖源：FF7）

根據 GameRant 專訪，濱口表示，自己目前全心放在替重製三部曲畫下完美結局，坦言暫時想不到《FF7 啟示》之後還能再做什麼重製版。不過他提到，就像當年《FF7 Intergrade》追加新章節那樣，只要玩家反應夠熱烈，他願意考慮在完結篇本篇之後，端出帶有額外劇情的 DLC，但他為了避免劇透，未提及 DLC 可能的劇情方向。

廣告 廣告

同時，濱口直接證實，札克斯在《FF7 啟示》的戲份會比前作更吃重，他補充，這種牽動其實不只來自《FF7 核心危機》，文森特的外傳《FF7 地獄犬的輓歌》也對整個重製計畫影響很大，因為重製版的核心就是把整個《FF7》世界重新想像一次，所以《FF7 啟示》也會把這兩部外傳、甚至動畫《降臨神子》的元素補進來。

此外濱口在 RPG Site 受訪時確認，原作的「骨頭村」（Bone Village）不會出現在完結篇中。骨頭村在 1997 年原版是一處挖掘場，玩家能在這裡玩挖寶小遊戲，而且原版要進入「忘卻之都」，唯一辦法就是在骨村挖出對應的關鍵道具；到了《FF7 重生》進忘卻之都則改成綁在第 14 章的劇情進度，挖寶這段已經不再是必經環節。

骨頭村從重製版砍掉了（圖源：FF7）

濱口表示雖然骨村被拿掉，部分原作地點仍有機會在《Revelation》重新登場，五台、米提爾、火箭村都會收錄，「古代種神殿」也可能再訪，《重生》的卡牌小遊戲「女王之血」則會帶著依玩家回饋調整過的版本回歸。

《FF7 啟示》將於 2027 年春季，於 PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 與 PC（Steam、Epic Games Store、Microsoft Store）同步推出。