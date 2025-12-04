《FF7 Remake》克勞德和艾莉絲被改「深膚色」短片瘋傳，網諷：巴雷特能變白人嗎？

最近幾年不只是 DEI 風氣延燒到遊戲圈，甚至同人二創領域中，繪師也經常會因為「膚色」的問題引起爭議。而最近一部影片在網路上瘋傳獲得百萬觀看， 有人疑似使用模組把《Final Fantasy 7 Remake》（FF7 Remake）的克勞德和艾莉絲改成深棕色皮膚，被網友諷刺：「巴雷特能變白人嗎？」

深膚色版本的男女主角。（圖源：X@Loudwindow）

這段《FF7 Remake》遊戲影片，引發許多玩家討論。影片中可見遊戲男主角克勞德，以及女主角之一的艾莉絲的外觀遭到修改，膚色明顯變成深棕色。由於呈現的效果相當特殊，不少網友第一時間感到困惑，有人直言角色看起來像是「印度人」，甚至有評論像是遇到了貼圖錯誤或剛掃完煙囪，認為該模組製作粗糙，並沒有真實還原非裔角色的特徵。

這段影片隨即在網路上掀起關於「種族／膚色互換」標準的雙重標準爭議。許多網友留言，提到像是知名模組網站 NexusMods 的審核標準，如果把原本白皮膚的角色改為深色皮膚是被允許的，那麼是否也應該允許將遊戲中的非裔角色巴雷特改為白人？當然也有人質疑 NexusMods 找不到該模組，懷疑可能是使用 AI 修改而非真的模組。

但會提起 NexusMods，也是過去該平台對於模組內容的管理方針，讓社群玩家認為該平台長期存在特定的政治傾向，過去就曾經刪除過大量將深膚色角色變白的模組。因此有網友批評，若平台允許這類將角色膚色變深的模組存在，卻對反向操作把深色角色變白的創作者封禁，本身就是一種歧視和不公平的對待。而目前在 NexusMods 上，《FF7 Remake》確實有一個蒂法的深膚色模組，名叫「Tifandra」，早在 2022 年就已經上傳至今。