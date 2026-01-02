《FGO》主筆奈須蘑菇暗示終點到了？終章劇情與跨年生放送引中國玩家炎上，社長澄清還沒到

超人氣手遊《Fate/Grander Order》（《FGO》）的第二部最終章已經在去年的 12 月下旬正式推出，而一路陪伴《FGO》玩家們的主筆奈須蘑菇也於昨（1）天發布新消息表示自己已經描繪出一直以來心中的結局，並寫下「永遠銘記由大家親手抵達同一終點帶來的喜悅」，似乎也暗示自己將結束撰寫《FGO》劇情的任務。此外，中國的《FGO》玩家們似乎並無法接受跨年夜的生放送回顧沒介紹新年福利與後續規劃，紛紛到官方 X 底下開噴官方，懷疑《FGO》是不是在營運十年後是否要就此完結，但開發團隊 LASENGLE 的社長小野義德也公開澄清：「本作並未結束。」

(Credit:LASENGLE)

時間過得很快，轉眼間由日本遊戲開發團隊 LASENGLE 推出的超人氣手遊《Fate/Grander Order》已經陪伴大家十年之久了，由十年來的主筆寫手奈須蘑菇所撰寫的第二部最終章也已經在去年 12 月下旬正式推出，揭露第二部的最後結局。不過，這個結局上線之後卻引起了許多玩家的討論，許多人都認為收尾過於平淡，中國服的玩家們也都開始狂燒奈須蘑菇。

而就在 2025 年的跨年夜時，《FGO》的新年特別節目「Fate Project 2025」播出後又再度引起中國玩家們的不滿，因為這次特別節目中除了回顧今年旅程外，竟沒有像以往一樣特別介紹新年福利與推出福袋，也幾乎沒有提及遊戲的後續計畫，而只透過後續官方公告介紹，讓中國玩家直諷「守靈台」、「要關服了？」

而奈須蘑菇昨（1）天發布的新貼文似乎也暗示他將結束《FGO》的主筆任務，表示「能夠贏來一直以來在心中描繪的結局，我深感萬千」，確認《FGO》終於抵達了終點。並回顧，在第二部開始前他的信念是這段路必須由大家一起親手終結，因此才會開啟第二部的故事，但在最後結局上線後，他雖然也有所失落，但後來也感到感動：「但幸好今天是一個晴天，能夠微笑送別過去這 10 年。即便時代往前走、記憶會被覆蓋、這份成就感有一天也會褪色，但我也想永遠銘記 2025 年 12 月 28 日的清晨，與大家一起親手抵達終點的喜悅。」

《FGO》主筆奈須蘑菇新年貼文暗示將結束主筆任務（Credit:奈須蘑菇）

不過，對於這些紛擾開發團隊 LASENGLE 並沒有多作回應，但社長小野義德在昨（1）天的新年問候貼文中則正面回應了《FGO》是否會迎來營運終章的說法，強調這部陪伴玩家們十年之久的作品並未結束，接下來他們也會繼續投入《Fate/Grander Order》，全力以赴。