《FGO》課長口袋超深！日本每位御主平均消費遠超《怪物彈珠》等熱門手遊

日本知名的高人氣手遊《Fate/Grand Order》（FGO）邁入營運 10 週年，是日本轉蛋類手遊中相當長壽的存在，但更讓人驚訝的是其玩家的超強消費力。而款長青樹手遊不只是在總營收榜上名列前茅，光是「平均單次下載營收」這項指標，《FGO》就展現了壓倒性的統治力，證明了死忠的「御主」們深不可測的口袋深度。

FGO 多年來培養了一大批的鐵粉。（圖源：Fate/Grand Order）

根據 Sensor Tower 數據顯示（由外媒 オタク総研 報導），光是 App Store 和 Google Play 平台從 2015 年遊戲推出到 2025 年 8 月之間，日本下載次數就超過 1,200 萬，在這期間獲得了超過 60 億美元的收入。

雖然日本方面，過去 3 年的成績輸給另一款長青手遊《怪物彈珠》，但在「平均單次下載營收」上卻完全是另一個次元的程度。相較於《怪物彈珠》、《賽馬娘 Pretty Derby》、《龍族拼圖》等競品大多數都落在 100 到 200 美元（約新台幣 3,100 到 6,300 元），但《FGO》的平均單次下載營收卻高達 500 到 600 美元（約新台幣 1.6 萬到 1.9 萬元），是其他熱門遊戲的 3 倍之多。

除了御主驚人的課金實力，《FGO》尋找消費者的模式也相當特別。根據分析報告，不同於一般手遊都靠付費廣告導流，《FGO》來自廣告的流量佔比不到 20%，絕大多數玩家都是通過社群口碑或主動搜尋加入。這種幾乎不靠廣告、玩家高度黏著的情況，被認為是歸功於遊戲本身高品質的劇情和營運策略，成功培養出一群願意長期投入和高消費的鐵粉，讓這款問世 10 年的老遊戲依舊穩坐營收霸主地位。