《Football Manager 26》最強足球模擬回歸！首度加入女足、英超完整授權登場
由 SEGA 發行，英國開發商 Sports Interactive 打造的知名足球經營模擬系列最新作《Football Manager 26》已於 2025 年 11 月 5 日正式發售，目前在 PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）、Mac、Netflix、Apple Arcade 等平台都能玩到，Nintendo Switch版預計將於 12 月 4 日（四）發售。筆者這次特別入手了 PS5 版本體驗，好不好玩以下分析給你聽！
《Football Manager 26》是一款怎樣的遊戲？
如果你是會在半夜追著足球賽熬夜，讓你隔天上班精神不濟，或者你也常常錯過最愛球員的比賽場次，扼腕沒追到場上的精彩表現，那最新的《Football Manager 26》可說是非常適合你，這款足球經營模擬遊戲除了可以擁有和管理你最喜歡的球隊外，還可以直接擔任球隊教練，指揮調度球隊運作，讓各位雲端教練可以帶領球員爭取獎盃獲得冠軍榮耀。不管是資深球迷或者是剛接觸足球遊戲的新手玩家都可以快速上手、體驗最棒的足球模擬遊戲。
視覺震撼 - Unity 引擎大升級
《Football Manager 26》距離上一系列作睽違了兩年時間終於上市，本作在開發方面，則首次使用了 Unity 最新引擎，在遊戲視覺上帶來全新的遊戲體驗。對於常玩運動類遊戲的玩家來說，遊戲中球員動作的流暢度以及肢體動作表現是直覺判斷遊戲體驗好壞的重點項目，而這次 Unity 引擎的加持，讓有玩過系列作的玩家可以馬上有感畫面上的優化和提升，包括球員建模、遊戲流暢度都比之前好很多，甚至在球員的球衣和比賽的球場也都更細緻了。
筆者在遊玩時，在模擬比賽過程也是覺得非常自然，可以很享受指揮調度球員和掌控全場的樂趣，當然，本作仍然是主打模擬遊戲玩法，如果你期待是看到球員有豐富表情、甚至是汗水在球員臉上揮灑的細節，那可能就不是本作遊戲所追求的項目了。但整體來說，本作使用 Unity 製作對遊戲畫面與視覺已經算是大加分的呢。
內容突破 - 女足首登場 × 英超正式授權
這次最新作的亮點，除了引擎升級外，遊戲更是首次加入了女子足球，橫跨11個國家，一共收錄14個聯賽，擁有最大規模的女子足球資料，讓整體遊戲更多元、更完整。而其中最推薦給大家的就是英格蘭女子足球的頂級聯賽 WSL 以及日本的女子職業足球聯賽 WE League 。讓大家除了平常熟悉的男子足球外，也有機會多認識各國的女子足球聯賽和球員，對於喜愛足球運動的玩家和球迷來說可是一大福音。
而且玩家在遊戲中化身球隊經理時，最棒的是可以同時管理男足或者女足隊伍，讓你享受同時管理不同球隊的快感和樂趣，不用為了玩兩個聯賽而分成兩個存檔進行，這個設定對於想要一次玩好幾個聯盟的玩家來說可是非常方便呢！
而除了初加入女子足球外，最讓大家眼睛為之一亮的內容就是《Football Manager 26》終於收錄英超聯賽了！首次登場就完整授權球會徽章、球衣，完全原汁原味呈現這個世界最高人氣之一的足球聯賽，像筆者最愛的球隊就是英超的曼聯，這次首玩當然就是選曼聯當作管理的球隊！跟筆者一樣是英超迷的玩家肯定要痛哭流涕了...當然除了英超之外，如果想玩其他聯賽，《Football Manager 26》還收錄了西班牙甲級足球聯賽、義大利甲級足球聯賽、德國甲級足球聯賽、法國甲級足球聯賽，讓你歐洲五大聯賽一次全網羅。
2026 FIFA 世界盃應援之旅
準備好親臨現場，為你最支持的球員加油打氣了嗎？
現在正是絕佳時機——官方粉絲團正在舉辦「2026 FIFA 世界盃決賽來回機票抽選活動」想要一圓足球夢的玩家們，千萬別錯過這波好康，立即前往參加吧！
策略深度-為核心玩家準備的遊戲體驗
如果玩家對於足球運動不熟悉，或是第一次接觸經營類遊戲，《Football Manager 26》在遊戲上特別設計了教學和輔助機制，針對新玩家進行導覽和介面說明外，也會在比賽時提示操作，讓助理教練提供建議幫助你決策；甚至是戰術預設模板功能，就算你不懂戰術也可以套用設定，慢慢理解戰術效果。這些非常友善的功能，都可以讓所有玩家很快上手、體驗這款運動模擬遊戲。
而這次筆者從遊戲一開始的捏角就感受到經營角色的魅力，大家可以按照喜好挑選角色的外型之外，還可以針對角色的執教哲學進行設定，像筆者就選了「領袖風采」、「足智多謀」、和「完美主義」的執教哲學，讓角色擁有鮮明、且有自己特色的個性，而本作更有多達10個執教哲學可選擇，大大增加角色扮演的彈性和風格。
完成捏角後，就是大家最傷腦筋的環節啦，這邊要選擇你要管理的球隊，你可以透過遊戲的龐大資料庫裡選擇你喜歡的隊伍，也可以嚐鮮選擇較陌生的聯賽，而筆者當然是毫不猶豫就選擇了英超的曼聯！
這邊也不得不分享一下這次《Football Manager 26》針對 UI 介面的最佳化，在進行遊戲時，可以透過主畫面的介面功能，了解有關「新聞」、「陣容」、「比賽結果」、「日曆」等球隊資訊，讓身為球隊管理者的你很快進入狀況，就算你一開始對於球隊運作不熟悉，遊戲也很貼心透過「任務資訊」來引導玩家進行遊戲。不過遊戲資訊非常多，所以一開始還是需花點時間了解一下所有資訊的位置。
而筆者在完成第一場友誼賽之後，就遇到隊上球員受傷的狀況，而透過介面上的「醫療中心」資訊，馬上可以清楚掌握球員的傷勢情形，進而調整球隊陣容，接著也立即就使用了「招募」功能，運用球隊經理之力，替球隊尋找新球員填補球隊戰力。
除了球隊的運作外，大家最在意的就是隊伍在比賽時的細節呈現，這次比賽的部分，可以透過隊伍的「戰術」、「針對性指令」設定，來呈現出你想要的比賽風格，像筆者的球隊風格就是選擇「全力進攻」，朔造一支超進攻風格的隊伍形象。而且還可以在賽前看完對手報告後進行微調，增加你贏球的機率，筆者可是每一場都是這樣積極調整戰術的呢。而比賽中更可以即時改變戰術運用，這種運籌帷幄的感覺，讓喜歡經營類遊戲的玩家超級過癮。
附帶一提，筆者最喜歡的是介面上可以看到世界各地聯賽資訊的「新聞網站」功能，這功能不但可以即時吸收當下的球隊、球員消息，還可以看到其他國家和聯賽的資訊，可以說是完整複製現實中的球隊運作狀況，讓身為球隊管理者的你，可以掌握全球消息不漏接，更幫助你判斷吸收和招募球員，朝球隊奪冠之路邁進。超深度的遊玩體驗讓玩家可以百分百沈浸在遊戲之中。
整體來說，《Football Manager 26》在 Unity 引擎加持下，大幅進化使用者介面和遊戲呈現，除了遊玩體驗可說是非常順暢、輕鬆外，新手入門也能很盡興地扮演球隊管理者，非常推薦給對於足球運動非常喜愛的玩家！
《Football Manager 26》已於 PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）、Mac、Netflix、Apple Arcade 等平台正式上市，同時也提供試玩版可體驗，有興趣的玩家不妨現在就去下載試試吧！
