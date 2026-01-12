《Free Fire》聯名《咒術迴戰》新遊戲機制施放咒術技能，活動免費化身虎杖悠仁

《Free Fire》與《咒術迴戰》將於 1 月 14 日至 2 月 13 日展開名為「咒術覺醒」的聯動活動，在戰場上掀起一股強大的「咒力」浪潮！這場名為「咒術覺醒」的全球跨界盛典，邀請玩家釋放內心的咒術師靈魂，與這部超人氣電視動畫中備受喜愛的角色——虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟以及兩面宿儺並肩作戰。

咒術覺醒聯動活動即將於1月14日展開（來源：Garena官方提供）

本次聯動活動「咒術覺醒」將與《咒術迴戰》動畫新篇章同步推出，透過高強度的遊戲玩法、美術與音效設計，讓玩家沉浸在原作充滿能量、成長與蛻變的精神中。玩家將可在重新塑造的《Free Fire》世界中收集「咒力」並解鎖強大的咒術。此次聯動更打造了 Free Fire 版本的電視動畫場景「咒術高專」，並推出擁有原班人馬配音與動態視覺效果的原創角色套裝。

廣告 廣告

為了將沉浸感推向極致，知名作曲家「照井順政」為本次聯動創作了兩首獨家曲目——《Awakening Path》與《Awakening Battle》，將那個被詛咒的世界完整的重現在遊戲內。本次合作也展現了《Free Fire》在玩家熱情的推動下不斷進化，持續為全球玩家打造能引發玩家共鳴，且兼具魅力與娛樂性的高品質沉浸式體驗。

進入咒力領域

《Free Fire》的「咒術覺醒」活動展示了根據電視動畫主角群的主題與風格所設計的五種正宗咒術技能，開啟了戰鬥的新維度。玩家可以掌握虎杖悠仁的「逕庭拳」、五條悟的「無量空處」和「虛式『茈』、兩面宿儺的「伏魔御廚子」以及毀滅性的「火礫蟲」。透過遊戲內代幣收集和累積活動進度，這些能力可以在經典模式和團隊突襲模式中解鎖使用。

活動玩法精彩亮點（來源：Garena官方提供）

受咒術啟發的全新經典模式與團隊突襲機制

在經典模式中，玩家能夠過本次活動體驗全新的遊戲機制：「咒力」收集系統。玩家可以透過擊敗敵人、從地面收集或販賣機來獲得「咒力」。這種能量將成為升級玩家「咒具槌子」或解鎖咒術的關鍵，為每次遭遇戰增添新的玩法和策略。特殊的「咒術強化復活點」也同步登場，被復活的玩家重返戰鬥的速度也會比平時更快。

在團隊突襲中，玩家可以購買新推出的「咒力」武器和咒術，擴展每一回合的戰術選擇，科技空投中可獲得「無量空處」與「伏魔御廚子」這兩種領域展開技能，數種武器也將換上《咒術迴戰》風格的塗裝。玩家甚至可以在佔領科技空投後，購買到咒術和咒具中的一種「3級咒具槌子」，展開一場足以媲美咒術師對決的激烈超自然戰鬥。

咒術師收藏等你來拿

《Free Fire》的聯動將帶來一系列令人驚豔的角色套裝、武器塗裝和獨家獎勵，讓玩家完全沉浸在《咒術迴戰》的宇宙中。粉絲們可以化身虎杖悠仁(活動免費大獎)、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟和兩面宿儺，每位角色都擁有動畫原聲配音，及忠於原作、令人震撼的電影級動畫。

每個套裝都突顯了獨特特徵——從五條悟的眼罩造型到兩面宿儺的雙重白色長袍和紋身形態（兩個單獨的套裝）——玩家可以盡情在遊戲中展現他們的力量和風格。

粉絲們可於_1_月_14_日至_2_月_13_日兌換一系列免費獎勵，包括迷人的虎杖悠仁套裝、《咒術迴戰》戰鬥卡、七海建人的眼鏡等（來源：Garena官方提供）

同時，玩家還可以使用一系列的咒力裝備如Groza-虎杖悠仁，每樣裝備都增強了生動的咒力動畫。還有其他收藏品包括《咒術迴戰》主題凝膠護盾、車輛造型、背包以及充滿表現力的表情。

聯名組合包將於1月14日開始陸續登場（來源：Garena官方提供）

重塑的世界

《Free Fire》更在此聯動進行了深度改造融合，將深受粉絲歡迎的山頂洋樓區域重製為Free Fire風格的咒術高專。全新區域設計細節一絲不苟，擁有毋庸置疑的動畫氛圍，讓玩家完全徜徉在《咒術迴戰》的世界中。

「咒術覺醒」活動介面將與虎杖悠仁集結盟友的旅程同步，呈現每位玩家透過任務和獎勵取得的進度。玩家可以完成指定任務，並解鎖遊戲內的特殊重逢場景，來獲得對應的獨家收藏品獎勵。

－

以上內容為廠商提供資料原文