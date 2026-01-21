《FX戰士久留美》宣布動畫化 非官方「久留美幣」當日翻倍大漲

由でむにゃん擔任原作、炭酸だいすき負責作畫的投資題材漫畫《FX 戰士久留美》，近日正式宣布動畫化。消息曝光後，市場上一款女主角「久留美」同名的迷因幣「$Kurumi」短時間內大幅上漲，引發社群熱議。

遊戲角落合成 圖／YouTube @KADOKAWAanime；Binance Wallet

自《FX 戰士久留美》連載以來，市面上其實已出現多款非官方發行、以久留美命名的迷因幣。官方於昨（19）日下午 5 點公布動畫化消息後，其中一款名為「FX Fighter Kurumi-chan」的迷因幣隨即出現劇烈波動，價格翻倍上漲。

圖／截自 Binance Wallet

截至本文撰稿時，約為動畫化消息公開後 24 小時，$Kurumi 價格來到 0.0019302 美元，24 小時內漲幅高達 579.79%，價格波動相當劇烈。

這樣的情況也引發社群討論，其實過去曾出現過類似案例，當時同樣有以久留美命名的迷因幣一度受到關注，甚至連作者本人都曾持有，但最終仍以價格暴跌收場。如今暴漲的 $Kurumi 的發行者曾宣稱會將所有手續費收益贊助作者，不過相關說法是否屬實也無從證實。

