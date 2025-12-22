《GACHIAKUTA》動畫第二季製作確定！並宣布遊戲版開發首支預告影片

改編自裏那圭負責主要作畫、晏童秀吉擔當塗鴉設計的人氣漫畫《GACHIAKUTA》，官方正式宣布將推出改編遊戲作品《GACHIAKUTA The Game》（ガチアクタ The Game）。本作由韓國的 Com2us 公司負責開發，遊戲類型則是「生存動作 RPG」，預計將登上 PC Steam、PS5 和 Xbox 平台。

動畫第二季，加上遊戲改編的好消息！（圖源： GACHIAKUTA: The Game）

根據官方釋出的首波宣傳影片與資訊，《GACHIAKUTA The Game》玩法是進入「斑獸」的棲息地，完成任務後再返回安全區。遊戲畫面採用結合漫畫筆觸的獨特卡通渲染風格，重現原作那種充滿張力與塗鴉感的視覺效果，讓玩家能親身操作角色在險惡的環境中對抗名為「斑獸」的怪物。

除了遊戲化的消息外，官方也同步確認了電視動畫《GACHIAKUTA》第二季製作決定的好消息。雖然目前關於《GACHIAKUTA The Game》的具體發售日期以及詳細的遊戲系統玩法尚未完全公開，但隨著動畫劇情的推進與遊戲開發的進行，官方預告未來將會釋出更多情報。喜愛這部作品的粉絲，可以關注官方相關社群帳號以獲得最新動態。