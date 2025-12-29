《碧藍幻想》確定2026年登陸Steam！但不支援中文、繼承進度引爭議
日本 Cygames 旗下知名的長青 RPG 網頁遊戲《Granblue Fantasy 碧藍幻想》，不久前突然宣布，預定於 2026 年 3 月 10 日正式在 Steam 平台推出。官方表示，本次上架的主要客群鎖定為「非居住於日本國內」的玩家，期望讓更多海外用戶能體驗這款經典作品。
然而，官方公告中同步確認了兩項關鍵的限制，隨即在社群間引起熱議。首先，Steam 版本的帳號將無法與現有的 Mobage、GREE、DMM 及 Yahoo!JAPAN 等平台的遊戲帳號進行連動，代表老玩家們無法繼承多年的遊玩和課金進度。其次，Steam 版本目前仍然只支援英文與日文語系，並未包含許多華語圈玩家期待已久的中文介面。
這項消息公開後，很快就在台灣玩家社群遭到吐槽。許多資深玩家對於「無法繼承進度」表示無法接受，認為該遊戲養成週期非常的長，重新遊玩的成本太高。同時，大家對官方特別在台灣粉絲團宣傳「沒有中文」無法理解，因此許多網友留言吐槽：「不能連動、沒有中文，誘因完全為0」、「特別發中文公告說沒中文？」、「沒中文那你上steam幹嘛，吃容量嗎」、「上steam最大的好處就是能留負評了」更有一些人擔心 Steam 版推出後，原版會因此封鎖海外 IP，限制大家只能玩 Steam 版。
