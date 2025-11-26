《GTA》主創揭祕系列爆紅關鍵：靠「自由」打天下！談AI開發被吹過頭

自 1997 年第一代《俠盜獵車手（GTA）》上市起，往後 28 年歲月，《GTA》與 Rockstar Games 成為了商業上遊戲界最成功的遊戲之一，直到現在光《GTA5》一代的銷量就已經突破 2.2 億套，讓其他遊戲廠商難以望其項背。而最近《GTA》系列主創「豪瑟兄弟」之一的弟弟 Dan Houser 接受訪問聊到了《GTA》系列的成功之處，表示其實最大的原因就是「自由」，而他也談及自己對於 AI 開發遊戲的看法時表示，目前人們似乎高估了 AI 能做到的事情。

(Credit:Rockstar)

綜合外媒報導，《GTA》系列主創之一 Dan Houser 日前受訪時聊到了《GTA》系列的成功之處時大方表示：「一部分是它（指《GTA》）讓玩家置身於一個誇張、電影式的世界，但最主要的原因還是因為它給玩家們的自由感。」，Dan Houser 談到，在《GTA》橫空出世之前，遊戲市場上的射擊遊戲、駕駛遊戲或者模擬遊戲其實是分開的，「但《GTA》融合了三個類型，而且呈現的方式還非常自由。」，並且也自豪的表示，其實《GTA》就是第一款能讓玩家們真的生活在一個虛擬世界的遊戲。

除了《GTA5》之外，Dan Houser 也回顧，真正讓《GTA》系列出圈的是在 911 恐怖攻擊事件發生之後推出的《GTA3》，當時 Rockstar Games 並沒有因為時機敏感而大改《GTA3》的決定後來證明是正確的，而 Dan Houser 就回憶，當時開發團隊 DMA Designs 其實是非常缺錢的，「但《GTA3》我們都覺得是那時候真正的突破之作，也有股真正的魔力。」，最後這股魔力就讓《GTA3》成為了系列作史上第一部突破千萬銷量的作品。

(Credit:Rockstar Games)

此外，Dan Houser 也分享，現在許多遊戲廠商都讓 AI 協助進行遊戲開發，但他認為 AI 在開發工作時的作用被「高估」了，「並且也沒有想像中那麼有用。」，這件事就連《巫師3》、《電馭叛客2077》的總監 Konrad Tomaszkiewicz 也無獨有偶的認同，她就認為 AI 創造的內容「毫無靈魂」，認為 AI 技術充其量就只是一個工具，無法代替真人開發者打造遊戲的劇情故事。

而事實上，一直以來 Rockstar Games 的做法都是透過超級多的 NPC 互動與對話內容進一步打造出超級逼真的遊戲世界，因此或許接下來可以期待的是，在《GTA6》中我們能體驗到的 NPC 故事不會假借 AI 之手，又是靠著故事編劇們一筆一畫寫出來的了。