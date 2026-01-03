《GTA》前技術總監坦言「最不喜歡GTA4」：玩法刪太多，反而失去樂趣
Rockstar Games 打造的《俠盜獵車手（GTA）》毫無疑問的是這個世紀全世界最成功的遊戲系列，直到現在系列遊戲銷量也已經突破了 4 億份，遠遠超出世界上的其他遊戲銷售成績。而在這個已經發展 28 年的經典遊戲系列中，回顧過去的所有作品，前工作室技術總監 Obbe Vermeij 最近受訪就回憶，自己最不喜歡的反而是在玩家間同樣廣獲好評的《GTA4》，因為當時他們在遊戲開發時必須刪掉許多遊戲玩法，因此反而讓《GTA4》的任務數量與其他遊戲內的元素直接少掉許多。
綜合外媒報導，目前正在開發史詩大作《GTA6》的 Rockstar Games 工作室前技術總監 Obbe Vermeij 近日接受外媒訪問，聊起《GTA》系列以前作品的開發故事。Obbe Vermeij 表示，當時在開發《俠盜獵車手：聖安地列斯》時，他們幾乎放進了所有想的到的系統，最後讓整個遊戲變得無比龐大：「我們在開始開發前就規劃了兩年，列出了一張系統清單，不過我記得有次開會，有人問要不要做潛行系統，但我們其實不需要，因為這是《GTA》。不過，那時我們只覺得可以做做看，就加進去了。而在開發過程中這件事不斷發生。」
也因此，最後 Rockstar Games 在《俠盜獵車手：聖安地列斯》中加入了他們當時幾乎可以想到的所有事情，讓那張 36 平方公里的遊戲地圖中填滿了許多玩法元素。而對此，Obbe Vermeij 也承認，正是因為這些過於豐富的玩法元素而影響到了遊戲體驗：「我們有聯結車、跳傘...等等內容，結果最後遊戲本身就變得過於雜亂，節奏也有點卡。但確實有種魅力啦，但我們那時候真的不能把所有想到的東西都塞進去。」
也因此，Obbe Vermeij 回憶，在《GTA4》開發時他們開始「做減法」，希望提供給玩家們更能聚焦的遊戲體驗。但這樣的改變也讓 Obbe Vermeij 表示，他可能並不喜歡：「我覺得我們在遊戲玩法上犧牲太多了，整個《GTA4》中期時就只有 4 種類型的任務：跟車追逐、限時跟車、據點清理、暗殺角色。我覺得《GTA4》開發時丟掉了太多有趣的玩法。」Obbe Vermeij 也表示，他認為或許後來《GTA5》的開發團隊也這麼覺得，因此才把更多不一樣的玩法也放入遊戲中。而他也表示，《GTA5》中的整體遊玩體驗也是非常舒服的，不多也不少，因此《GTA6》如果能保持這樣的地圖設計應該很不錯：「現在很多遊戲都太大了，玩家會感到壓力，會覺得自己要做的事太多、太散了，所以我覺得保持相對的聚焦重點是好事。」
