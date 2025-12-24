《GTA：東京》差點成真！前R星技術總監爆料PS2時期曾計畫進軍日本

前 Rockstar North 的技術總監 Obbe Vermeij 最近透露，知名開放世界遊戲《GTA》（俠盜獵車手，Grand Theft Auto）系列曾在 PS2 時期認真考慮推出《GTA：東京》。在當年《GTA3》與《GTA：SA》發售後，開發團隊有認真構思把遊戲舞台拓展到美國以外的國際大城，除了東京之外，還有像是里約熱內盧、莫斯科和伊斯坦堡等城市都曾在考慮名單之中。

可惜最後 R 星比起日本，還是選更安穩的美國題材。（圖源： Rockstar Games）

根據外媒 GamesHub 採訪，當時《GTA：東京》的開發計畫其實相當具體，已經有一定的可行性。Vermeij 表示，Rockstar 原本計畫將現有的遊戲程式碼交由日本當地的工作室製作，並且提到整個計劃是差點就要成真。Vermeij 知道大家都喜歡這種瘋狂的計劃，但考慮到有數十億美元的資金投入時，比起更冒險的新地點來說，會更容易去選擇大家熟悉的地方。

所以這項跨國計畫充滿野心，最終仍舊胎死腹中。Vermeij 解釋，Rockstar 高層最終選擇了較為保守的策略，也就是繼續深耕大眾熟悉的美式文化。他認為，美國本身就是西方文化的輸出中心，玩家就算沒有造訪過，也會對紐約、洛杉磯等城市有一個既定的印象。這也讓《GTA》系列如今已成為美國的代名詞之一。