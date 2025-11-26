《GTA 6》新實機片段外流？逼真雨景引熱議，網友揪出AI生成破綻
《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）的發售日期延後到 2026 年 11 月 19 日，全球玩家的期待度卻仍在持續攀升，網路上也出現了各種真假難以分辨的傳聞。而最近，社群上就突然釋出了多段宣稱是外流1的《GTA6》的實機遊玩影片。畫面中展示了女主角露西亞在下雨天時行走、光影逼真的街頭，該片段在短時間內累積了超過 700 萬次觀看，引起社群討論。
最近 TikTok 上出現一部稱是《GTA6》的實機外流影片，雖然影片視覺效果看起來很驚人，但許多眼尖的網友與分析師很快就發現了其中的詭異之處。雖然影片刻意模仿用手機翻拍螢幕的晃動感，想要增加可信度，實際上的細節卻破綻百出。有網友指出，畫面中的 NPC 手持的雨傘顏色會突然從白色變成黑色，出現了 AI 生成影片常見的一致性問題；此外，角色的移動方式也相當不自然，甚至有路人角色倒退行走後憑空消失，完全不符合 Rockstar Games 的開發水準。
針對這次的外流，網友們普遍認為影片不是真實洩漏，而是利用 AI 生成製作的偽造品。甚至懷疑，這些 AI 模型可能是使用 2022 年 Rockstar Games 大規模駭客洩漏的早期開發畫面進行訓練，因此在風格上非常相似。目前僅有消息指出《GTA 6》的開發進度已接近完成，目前正處於最終除錯與打磨階段，但玩家在官方釋出第三支預告片或正式消息前，對於網路上流傳的獨家畫面都該保持懷疑的態度。
