《GTA5》哪個任務最顧人怨？麥可演員親揭拍攝秘辛：那場戲拍了8小時

Rockstar Games 年度大作《GTA6》（俠盜獵車手6）延期到 2026 年 11 月發售。雖然前作《GTA5》發售至今已超過 12 個年頭，但其經典的劇情與鮮活的角色形象，依然是玩家津津樂道的話題。之前飾演主角之一「麥可」的演員 Ned Luke，就在社群上回憶起遊戲中一個被公認「最討厭」的任務，並透露當年為了這場戲，他竟然整整花了 8 小時才拍攝完成。

麥可演員認為最糟糕的一次演出。（圖源：GTA5／Rockstar Games）

這段讓無數玩家惡夢連連的橋段，正是麥可回到家中，與妻子亞曼達及其瑜伽教練法比恩一起做瑜伽的支線任務。許多人第一次玩到這裡時都感到相當挫折，除了要忍受老婆與教練之間曖昧互動的劇情外，該任務的操作判定也相當反直覺，玩家經常因為轉錯類比搖桿的角度而導致任務失敗，最終只能無奈上網找攻略求救。

不僅玩家覺得煩，連演員本人也覺得折磨。針對網路上討論「遊戲中最糟糕的任務」話題，Ned Luke 親自回應表示：「這絕對是最難拍的一次，我連續 8 小時都在那裡汗流浹背。」他甚至幽默地附上了代表《GTA》通緝等級的 5 顆星星「⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️」，來形容當時的慘烈程度。

除了回憶往事，演員們對於續作《GTA6》也充滿期待。之前在布魯塞爾動漫展（Comic Con Brussels）的座談會上，《GTA5》三位主角的演員難得齊聚一堂。當現場粉絲提問三人是否有意願在《GTA6》中客串回歸時，Luke 興奮地表示：「那樣就太讚了！」一旁飾演富蘭克林的 Shawn Fonteno 則機智地接話問道：「你是說像『最後一票（One last score）』那樣嗎？」這句經典台詞讓飾演崔佛的 Steven Ogg 在旁會心一笑，Fonteno 也補充說，只要大家一起努力爭取，或許真的有實現的可能。