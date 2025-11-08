Yahoo奇摩遊戲編輯部

《GTA5》狂賣2.2億套！上市12年仍在排行榜熱銷 玩家笑喊「到底誰還沒買」

Yahoo奇摩遊戲編輯
最近又到了許多國外遊戲公司的財報分享時間，擁有 2K Games、Rockstar Ga2K Games、Rockstar Games 等著名遊戲開發工作室的 Take Two 集團也分享了旗下遊戲的最新銷量，而其中最讓人感到震驚的是，《GTA5》的銷量又再一步上升了，Take Two 統計已經賣了超過 2.2 億套，占了《GTA》（俠盜獵車手）系列銷量的一半，另外一款 3A 大作《碧血狂殺2》也已經賣出 7900 萬套。

Take Two 在最新的財報中揭露，雖然推出 12 年了，但《GTA5》發售至今仍然狂賣，12 年來已經賣出 2.2 億套遊戲，而與之對比，《GTA》系列總銷量也達到 4.6 億套，等於光《GTA5》就佔了系列銷量的 47%，真的十分誇張。

此外，Take Two 也分享，2018 年推出的《碧血狂殺2》銷量已經突破 7900 萬套，距離 8000 萬大關只差臨門一腳，占了系列銷量的 75% 左右，也獲得了成功。Take Two 也分享，《碧血狂殺2》與《GTA5》都成為了近年來的美國最佳遊戲，其中《GTA5》的銷售成績甚至超越了《邊緣禁地》、《文明帝國》這些遊戲系列總銷量。

如此誇張的成績也引許多網友笑道，「到底誰還沒買.jpg」、「13 年了還在輸出！」，而也有網友分享，自己自 PS3 時期遊戲上市以來，到現在已經重複買了 4 套《GTA5》。而如此驚人的成績也讓人更期待已經兩度延期的《GTA6》，能不能超越五代的傲人成績。

