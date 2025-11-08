《GTA5》狂賣2.2億套！上市12年仍在排行榜熱銷 玩家笑喊「到底誰還沒買」

最近又到了許多國外遊戲公司的財報分享時間，擁有 2K Games、Rockstar Ga2K Games、Rockstar Games 等著名遊戲開發工作室的 Take Two 集團也分享了旗下遊戲的最新銷量，而其中最讓人感到震驚的是，《GTA5》的銷量又再一步上升了，Take Two 統計已經賣了超過 2.2 億套，占了《GTA》（俠盜獵車手）系列銷量的一半，另外一款 3A 大作《碧血狂殺2》也已經賣出 7900 萬套。

(Credit:Rockstar Games)

Take Two 在最新的財報中揭露，雖然推出 12 年了，但《GTA5》發售至今仍然狂賣，12 年來已經賣出 2.2 億套遊戲，而與之對比，《GTA》系列總銷量也達到 4.6 億套，等於光《GTA5》就佔了系列銷量的 47%，真的十分誇張。

此外，Take Two 也分享，2018 年推出的《碧血狂殺2》銷量已經突破 7900 萬套，距離 8000 萬大關只差臨門一腳，占了系列銷量的 75% 左右，也獲得了成功。Take Two 也分享，《碧血狂殺2》與《GTA5》都成為了近年來的美國最佳遊戲，其中《GTA5》的銷售成績甚至超越了《邊緣禁地》、《文明帝國》這些遊戲系列總銷量。

(Credit:Rockstar Games)

如此誇張的成績也引許多網友笑道，「到底誰還沒買.jpg」、「13 年了還在輸出！」，而也有網友分享，自己自 PS3 時期遊戲上市以來，到現在已經重複買了 4 套《GTA5》。而如此驚人的成績也讓人更期待已經兩度延期的《GTA6》，能不能超越五代的傲人成績。