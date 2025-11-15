《GTA6》二度延期會拖累PS6、次世代Xbox？分析師認為不需要：影響本就跨世代

明年的遊戲市場最受到全球玩家期待的超級大作無疑是 Rockstar Games 所開發的《俠盜獵車手6（GTA6）》，並且除了玩家外，《GTA6》的每次動向發布也都牽動著全球遊戲產業的發展，許多業界開發者也都會調整自己的開發節奏來應對這款超級大作的推出。不過，就在日前《GTA6》宣布要二度延期，到明年 11 月 16 日才能與玩家們正式見面後，就引發許多業內人士開始討論《GTA6》的二度延期是否會帶來更多的影響，例如就有遊戲分析師指出：「或許該思考的是，《GTA6》的延期是否會讓次世代遊戲主機跟著延期推出？」

(Credit:Rockstar Games)

廣告 廣告

綜合外媒報導，國外遊戲分析公司 Ampere Analysis 的研究總監 Piers Harding-Rolls 在《GTA6》宣布二度延期後就認為《GTA6》這款大作肯定會是遊戲硬體銷售的重要推力，而對於 Sony 與微軟兩間遊戲主機大廠來說，由於《GTA6》的影響力肯定會持續多年，因此也肯定希望《GTA6》發揮影響力的時間能盡可能的涵蓋自己新主機的生命週期，同時讓現在這個世代的主機因為《GTA6》的發售撐久一點，如此一來才能得到最高收益。

也因此，Piers Harding-Rolls 就憂心，他們原先預測在《GTA6》如期在今年秋天發布的情況下，新一代的 XBOX 與 PS6 主機會在 2027 年發布，那麼現在《GTA6》已經宣布延期到明年年底後，為了保證最高收益， 「Sony 與微軟會不會也配合延遲新主機推出？」

(Credit:Getty Images)

不過，另一間遊戲市場分析師 Omdia 的首席分析師 George Jijiashvili 則有不同的看法，他表示：「Sony 延遲 PS5 能得到什麼？假設真的預計在 2027 年底發售好了，《GTA6》也已經推出一年了。」，George Jijiashvili 認為，如果為了要在《GTA6》發售一年後繼續靠《GTA6》的影響力推動 PS5 世代主機的銷售，而延遲一整個主機世代的發布完全不合理，「問題是為什麼 Sony 與微軟要讓現在這個世代的主機賣更久，而不是推出次世代主機讓大家買？」，他覺得，《GTA6》就如同《GTA5》一樣，影響力會是跨世代的遊戲，因此即便新主機推出了，《GTA6》還是會不斷服務現在這個主機世代的玩家。

市場分析公司 Alinea Analytics 的分析主管 Rhys Elliott 也認為，從 PlayStation 與 XBOX 的角度來說，因為《GTA6》延期就要延後新世代主機推出並沒有任何意義，並且也指出，新世代主機的發售往往需要牽動供應鏈、物流、零售、第一方遊戲日程等必須規劃數年的計畫，就因為《GTA6》延期就要更改發售計畫的話可能也會造成財務代價等問題，「並且讓 Sony 與微軟面臨不必要的風險。」，不過，Rhys Elliott 與 George Jijiashvili 也都認為，事實上下一代遊戲主機可能真的會在 2028 年才會問世，只是這件事是原本就這樣規劃的，並與《GTA6》延期無關。