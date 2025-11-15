《GTA6》二度延期竟讓同行拍手叫好？開發者：終於有半年不用被它逼瘋

由 Rockstar Games 正在開發中，早已倍受全球玩家期待的超級大作《俠盜獵車手6（GTA6）》在 11 月 7 日已經確定二度延期，將要等到明年 11 月 19 日才能正式發售，比上次延期後的 5 月 26 日還要晚了半年，也讓許多已經期待系列續作 12 年的玩家們還得要繼續等下去。不過，對於遊戲開發界來說，似乎這可能是一個還不錯的消息，《絕地戰兵2》的開發工作室 Arrowhead Game Studios CEO Shams Jorjani 就表示，「給了我們多了半年不被《GTA6》逼近的機會！」

(Credit:Arrowhead Game Studios)

廣告 廣告

Rockstar Games 正在開發的超級大作《GTA6》不但受到全球玩家的期待，就連許多遊戲開發者們也都非常關注。事實上，之前《GTA6》第一次宣布延期到明年 5 月後，就已經讓許多開發商與發行商更改自己的新作推出時間，幾乎所有人都不太想與《GTA6》正面對決，同時發布，以避免自己遊戲的首發銷量受到《GTA6》發布衝擊。

而最近《絕地戰兵2》開發商 Arrowhead Game Studios 的 CEO Shams Jorjani 就接受外媒訪問聊到這件事，表示《GTA6》的文化影響力就是大到能壟罩一切，而談到《GTA6》的二度延期，他也表示：「如果確定晚 6 個月發售，那也代表我們又多了 6 個月在沒有被《GTA6》壟罩的工作時間對吧！」，並直言，即便他們想盡力堅持自己的開發規畫與節奏，不想受到許多環境因素的影響，「但《GTA6》顯然很難忽視！」

不過，Shams Jorjani 也表示，他們並不會害怕《GTA6》的超大影響力，並且也認為：「給任何害怕《GTA6》的人們一個建議，不如就換個行業吧！」