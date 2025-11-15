《GTA6》二度延期竟讓同行拍手叫好？開發者：終於有半年不用被它逼瘋
由 Rockstar Games 正在開發中，早已倍受全球玩家期待的超級大作《俠盜獵車手6（GTA6）》在 11 月 7 日已經確定二度延期，將要等到明年 11 月 19 日才能正式發售，比上次延期後的 5 月 26 日還要晚了半年，也讓許多已經期待系列續作 12 年的玩家們還得要繼續等下去。不過，對於遊戲開發界來說，似乎這可能是一個還不錯的消息，《絕地戰兵2》的開發工作室 Arrowhead Game Studios CEO Shams Jorjani 就表示，「給了我們多了半年不被《GTA6》逼近的機會！」
Rockstar Games 正在開發的超級大作《GTA6》不但受到全球玩家的期待，就連許多遊戲開發者們也都非常關注。事實上，之前《GTA6》第一次宣布延期到明年 5 月後，就已經讓許多開發商與發行商更改自己的新作推出時間，幾乎所有人都不太想與《GTA6》正面對決，同時發布，以避免自己遊戲的首發銷量受到《GTA6》發布衝擊。
而最近《絕地戰兵2》開發商 Arrowhead Game Studios 的 CEO Shams Jorjani 就接受外媒訪問聊到這件事，表示《GTA6》的文化影響力就是大到能壟罩一切，而談到《GTA6》的二度延期，他也表示：「如果確定晚 6 個月發售，那也代表我們又多了 6 個月在沒有被《GTA6》壟罩的工作時間對吧！」，並直言，即便他們想盡力堅持自己的開發規畫與節奏，不想受到許多環境因素的影響，「但《GTA6》顯然很難忽視！」
不過，Shams Jorjani 也表示，他們並不會害怕《GTA6》的超大影響力，並且也認為：「給任何害怕《GTA6》的人們一個建議，不如就換個行業吧！」
其他人也在看
日本轉蛋手遊只是在收集PNG？網批低成本快速撈錢：寧願他們去做單機大作
Reddit 討論區不久前掀起一波關於日本遊戲開發的熱議，西方網友對於日本在開發高品質單機遊戲的能力表示讚賞，但同時卻對其抽卡轉蛋遊戲的品質與商業模式感到失望，認為日本的許多轉蛋類遊戲都是「低成本快速獲利的 PNG 收集遊戲」，缺乏創新與深度。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
《GTA6》二度延期會拖累PS6、次世代Xbox？分析師認為不需要：影響本就跨世代
明年的遊戲市場最受到全球玩家期待的超級大作無疑是 Rockstar Games 所開發的《俠盜獵車手6（GTA6）》，並且除了玩家外，《GTA6》的每次動向發布也都牽動著全球遊戲產業的發展，許多業界開發者也都會調整自己的開發節奏來應對這款超級大作的推出。不過，就在日前《GTA6》宣布要二度延期，到明年 11 月 16 日才能與玩家們正式見面後，就引發許多業內人士開始討論《GTA6》的二度延期是否會帶來更多的影響，例如就有遊戲分析師指出：「或許該思考的是，《GTA6》的延期是否會讓次世代遊戲主機跟著延期推出？」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
內建Micro LED螢幕！Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡：AR 導航、即時翻譯、直橫拍 Vlog 全搞定！
智慧眼鏡愛好者看過來！在本期影片中，為大家開箱體驗這款在台灣開賣的 Rokid Glasses 樂奇AI智慧眼鏡。這副眼鏡搭載了Micro LED 雙眼顯示螢幕，電腦王阿達 ・ 13 小時前
思科：不會開發工業機器人 盼與台灣合作AI生態系
（中央社記者吳家豪台北15日電）全球網路通訊巨擘思科（Cisco）積極發展工業物聯網（Industrial IoT），專注於提供網路、安全與運算等賦能技術，而非競逐硬體製造。思科高層指出，不會開發工業機器人，但期盼與台灣製造業者展開深度合作，共同打造人工智慧（AI）時代的工業生態系。中央社 ・ 18 小時前
俄羅斯第一款AI人形機器人首秀 一登台就摔倒 工作人員急拉黑布遮蓋
機器人產業競爭白熱化，俄羅斯的首款AI人形機器人「AIDOL」，11月11日在莫斯科首度登台亮相，在電影《洛基》（Rocky）的主題曲中，機器人緩緩步出，並試圖舉起右手向觀眾揮手。 未料，機器人走沒幾步便失去平衡、面部朝下摔倒，兩名人類助手立刻衝上前攙扶、將其「拖行」回後台，與此同時，還有工作人員拿出黑色布幕遮住舞台，避免被現場約50名記者與來賓看到。 有媒體人表示，機器人摔倒後「現場一片寂靜」，隨後才開始有掌聲以示支持。俄羅斯媒體報導，研發AIDOL的科技公司表示，摔倒可能是光線不足或故障導致，期盼從錯誤中學習。該公司據稱研發團隊僅14人，表示AIDOL目前能夠執行三項基本功能，包括走路、移動物體以及和人類溝通；其零件77%由俄國本土製造，目標是93%。Yahoo奇摩（國際通） ・ 11 小時前
CrowView Note 開箱動手玩：讓你的手機、掌機一秒變筆電！還可以接 Mac、SWITCH
CrowView Note 的核心定位並非是一台筆記型電腦，而是一個整合了外接螢幕、鍵盤與觸控板的「筆電型外接設備」，能讓你的手機、掌機或 Mac Mini 等裝置瞬間擁電腦王阿達 ・ 13 小時前
以後毋須用降噪耳機？ NTT 新開發「空間降噪技術」營造舒適聲音空間
日本 NTT 最近則公布新技術「空間降噪技術」，讓人們於以上環境都可以毋須戴降噪耳機就可有舒適的聲音空間。Yahoo Tech ・ 14 小時前
解決現代人孤獨感 哈佛學生研發「AI伴侶裝置」稱擁自主意識
美國一名22歲的哈佛學生研發出一款AI伴侶裝置，號稱擁有自主意識，能隨時隨地跟用戶聊天、提供情感支援，解決現代人的孤獨感。不過遭到不少人批評，會讓人過度依賴AI，進一步惡化人際關係，還可能發生個資外洩台視新聞網 ・ 7 小時前
無人機戰力比一比 中國質量並進美國優勢不再
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。中央社 ・ 15 小時前
赴韓必吃美食榜單揭曉！ 「韓式烤肉」炭香稱王
韓國作為近年最熱門的旅遊國家之一，美食絕對是吸引遊客的關鍵。觀察近三個月網友針對「韓國旅遊必吃美食」的相關討論，「韓式烤肉」以壓倒性的聲量位居榜首。網友們形容，炭火香氣與油花誘人的滋滋聲，讓人光聞就餓。在享受烤肉的同時，網友建議搭配生菜或泡菜無限供應，認為能有效「中和油膩、越吃越順口」。此外，代烤服務成為餐廳的加分亮點，不少網友笑稱：「有肌肉帥哥店員代烤，怎麼輸？」一致認同韓式烤肉是到韓國旅遊時的必吃美食。炸雞配醃蘿蔔最對味，醬蟹被譽為「偷飯賊」網友對其他韓式佳餚的熱愛也毫不遜色：韓式炸雞： 外酥內嫩、口味多元。網友推薦蜂蜜口味，並建議「搭配醃蘿蔔更美味」，認為是回國前必吃的品項。豬肉湯飯： 源自釜山的代表美食，以豬骨湯頭搭配醬油、味噌熬煮，湯頭濃郁、肉片軟嫩，是許多饕客到釜山必吃的在地招牌。醬蟹： 因鹹香濃郁的醬料與新鮮的蟹肉完美融合，讓人忍不住多扒幾碗飯，又被網友稱為「偷飯賊」，其魅力可見一斑。韓式煎餅與冷麵： 韓式煎餅作為下酒菜代表，以金黃酥脆的外皮與豐富餡料獲喜愛；而清涼消暑的冷麵，則特別受到夏季旅客青睞。看完這份韓國美食榜單，下次規劃旅程時，不妨跟著網友推薦清單吃起來，讓每一台灣好新聞 ・ 1 天前
古裝版《秘密花園》！韓劇《月亮在江邊流淌》失憶女商販金世正×王世子姜泰伍靈魂交換
姜泰伍、金世正、李新英、洪秀珠、晉久主演的韓劇《月亮在江邊流淌》，故事以虛構的朝鮮時代為背景，圍繞「靈魂互換」展開，結合奇幻與史劇設定造咖 ・ 1 天前
市值200萬! 蘇澳電信行"手機櫃"被漂走 3天後附近尋獲
社會中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，災情相當慘重。其中有一家電信行的手機櫃也變成漂漂櫃，業者當下找不到還報警，以為被人偷了。沒想到三天後，在附近一處加油站的自助洗車處，發現了櫃子，70支價值近兩百萬的手機，全部失而復得。民視 ・ 12 小時前
胡釋安認提供住處給粿粿！聲明獲讚「邊界感」贏王子，釣范姜親回
胡釋安認提供住處給粿粿！聲明獲讚「邊界感」贏王子，釣范姜親回造咖 ・ 1 天前
護手控太幸福！Aesop迷你護手霜組、Neal’s Yard Remedies有機護手禮盒、歐舒丹清新花果香護手霜、高絲彼得兔限定護手精華超萌登場！
Aesop溫情手護-護手霜三重奏：極簡包裝藏著滿滿暖意在Aesop的2025年度節慶系列中，最受粉絲熱議的「溫情手護-護手霜三重奏」，一次收錄三款經典護手霜─賦活芳香、尊尚芳香與厄勒俄斯芳香，香氣從柑橘草本到木質調，隨心依情境切換，質地細緻卻毫不黏膩，塗上瞬間柔潤；加上是...styletc ・ 1 天前
軟萌卻超有型！BOSS × STEIFF泰迪熊聯名太可愛、惠利示範「熊抱系穿搭」超犯規
秋冬必備泰迪熊服飾：BOSS攜手STEIFF推出獨家聯名節日系列投入經典泰迪熊的溫暖懷抱吧！這個冬天，BOSS 攜手德國百年泰迪熊品牌 STEIFF，推出一系列讓人想立刻抱緊處理的節日限定聯名款。當BOSS的俐落時尚美學遇上STEIFF那隻戴著「金耳釦」的經典泰迪熊，療癒與高級感正式合...styletc ・ 1 天前
玩家必備！國外大神開發外掛「預測哪款遊戲要免費」：XGP、PS Plus、Epic都能算
對於現在的遊戲玩家們來說，想要玩自己有興趣的遊戲作品並不一定要真的買下來，透過 Xbox Game Pass（XGP）等訂閱服務往往就能靠每個月的訂閱價格來體驗海量遊戲庫。又或者 PS Plus 訂閱玩家們來說，每個月最期待的就是也能領到兩款 PS Plus 免費遊戲，PC 平台的 Epic Games Store 每個月也會有免費遊戲贈送給玩家們，因此現在玩到「免費遊戲」的方式可以說真的非常多。不過，最捶心肝的往往也就是玩家購買了遊戲，而且超過退款期限後那款遊戲直接免費贈送，現在或許就有辦法解決這個問題了，因為國外有位開發者獨立開發出一個網站，據說可以預測遊戲何時會登上 XGP，或者成為 PS Plus 的免費遊戲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
女兒要450元買直笛！ 爸不給錢還嗆「這句」 網氣轟：沒錢別生
女兒要450元買直笛！ 爸不給錢還嗆「這句」 網氣轟：沒錢別生EBC東森新聞 ・ 1 天前
易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉
《一吻爆炸》安恩真保養方法：飲食控制分為「日常」與「拍攝期」作為「易水腫體質」，安恩真在飲食上非常自律。如果有重要拍攝工作，她會啟動「急速消腫」模式。菜單會以超低鈉、高纖維的食物為主，例如小黃瓜（富含鉀，幫助排出多餘水分）和燙豆芽菜，這類食物能快速讓身體...styletc ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前