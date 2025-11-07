《GTA6》什麼時候出？有PC版嗎？發售日、價格、平台、主角劇情與地圖一次看
由 Rockstar Games 開發，受到玩家期待的《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto，GTA）系列最新作《GTA6》，從 2023 年公布首部預告片以來就話題不斷。雖然遊戲從 2025 年秋季延期到 2026 年 5 月，但官方也迅速公開了第二部預告片，帶來實機遊戲畫面給玩家止渴，並確定了首發遊戲平台。本篇懶人包將為您整理目前已知的《GTA6》相關資訊，包含上市發售日期、預告影片、價格、登陸平台與PC版消息、男女主角是誰、故事劇情、這次的地圖等內容，並將持續更新，歡迎關注！
《GTA6》什麼時候出？
隨著 2023 年首個預告釋出，《GTA6》最初定檔的上市日期是 2025 年秋季發售，但 Rockstar Games 官方後續決定為了確保遊戲達到玩家期望的品質水準，因而延期，並且給出一個確定日期：
《GTA6》將在 2026 年 5 月 26 日正式推出 。 不過根據彭博社知名遊戲記者 Jason Schreier 的最新說法 ，也許遊戲後續有可能會從 2026 年 5 月再度延期，畢竟在宣布延期前不久，母公司的財報才強調過《GTA6》不會延期。此外， 也有爆料者指出這次從 2025 年延期是必須的 ，否則遊戲內的一些好玩機制可能都會被砍掉，讓玩家無緣見到「完全體」的遊戲。
11 月 7 日，Rockstar Games 官方宣布因為還需要時間把遊戲做到滿意，因此將二度延期，新上市時間點為 2026 年 11 月 19 日。
《GTA6》遊戲預告什麼時候公開的？
開發團隊 Rockstar Games 在 2023 年 12 月 5 日釋出了首個預告，截至目前為止已經突破 2.5 億次觀看，留言更破百萬則，足見玩家對本作的期待。
不過後續則是沉寂了一段時間，期間陸續有爆料指出各種第二支預告的公布日期，但都不正確。隔了將近一年半的時間，在宣布延期消息的幾天後，官方才終於無預警的在 2025 年 5 月 6 日公開第二則預告，這次更採用 PS5 實機錄製，也同步公開了上市平台。
《GTA6》會登陸哪些平台？有 PC 版嗎？
《GTA6》確定將會率先登上 PS5 和 Xbox Series X/S，首發沒有 PC 版本。
而根據過去多年的系列經驗，《GTA6》PC 版推測會延後 1 年多的時間，如同《GTA 5》和 Rockstar《碧血狂殺2》的發行模式。過去 Take-Two 的執行長 Strauss Zelnick 同樣提到過這點，Rockstar 通常會先在特定平台上推出遊戲，然後再移植到其他平台。
《GTA6》的遊戲價格多少錢？
目前官方並未透露《GTA6》的正式售價，但隨著任天堂 Nintendo Switch 2、微軟 Xbox 等都決定第一方遊戲漲價至 80 美元（約合新台幣 2423 元），推測本作的價格應該不會低於 80 美元。
除此之外，日前更有分析師指出，售價可能會高達 100 美元，成為遊戲市場的價格領頭羊。
《GTA6》遊戲地圖場景在哪？
罪惡市
《GTA6》將重返罪惡市（Vice City），以邁阿密為靈感的城市。根據《GTA6》設定，雖然早已不是 80 年代，但罪惡市依舊是美國的陽光與歡樂之都。美國的魅力、喧囂與貪婪都濃縮在一座城市裡。從海洋沙灘柔軟潔白的海灘與粉彩裝飾藝術飯店，到小古巴的熱鬧麵包店與提沙瓦卡跳蚤市場的假貨充斥，再到全球郵輪中心罪惡市港口，每一個街區都各有風味。
雷歐奈達礁島
雷歐奈達礁島被稱為「天堂入口」，著裝隨意，酒吧林立。這片熱帶群島的生活不算奢華，但十分愜意。不妨搬出沙灘椅，小酌幾杯享受微醺的感覺。在玩家面前的是美國最美麗，也是最危險的海域。
綠茵河區
這裡是雷歐奈達皇冠上那顆無法馴服的寶石。在這片原始廣袤的土地之中，誰也猜不到會藏著什麼。短吻鱷或許是最著名的景點，但紅樹林之間，還潛伏著更致命的掠食者與更怪誕的發現。
蓋爾霍恩港
雷歐奈達被遺忘的海岸。廉價汽車旅館、荒廢景點與空蕩的購物中心都留不住遊客，但這個曾經的熱門度假勝地有新的經濟模式正在崛起。這裡的強勢貨幣是麥芽酒、止痛藥，還有貨車休息站的能量飲料。騎上越野機車，抓好錢包。
安柏希亞
雷歐奈達繁榮與財富的戰役在此安柏希亞展開。在雷歐奈達的心臟地帶，依舊由美國工業與老派價值觀佔據主導地位，無論代價為何。聯晶糖業提供了就業機會，而當地的摩托幫則幾乎提供了其他一切所需。
卡拉加山
州北邊的自在天地。卡拉加山是坐落在州北部邊境的國家級地標，擁有頂級的狩獵、釣魚與越野路線。在茂密的林地深處，有一群神秘的鄉巴佬與偏執的激進分子遠離政府視線，隱居於此。
《GTA6》的男、女主角是誰？
《GTA6》採取男女雙主角制，帶來了首位《GTA》系列女主角「露西亞 卡米諾斯」，以及男主角「傑森 杜瓦」。
男主角「傑森 杜瓦」－「如果真的出事了，我就在你身後。」
傑森想過輕鬆日子，但生活只會越來越艱辛。傑森從小就與騙子和小偷為伍。他曾從軍，希望擺脫麻煩的年少過往。退伍後，他在礁島群一帶做著自己最擅長的事，也就是替毒販跑腿。現在或許是時候來點新嘗試了。遇見露西亞，可能是他這輩子碰到最棒的事，也可能是最糟的。傑森知道自己想要的結果，但此刻，一切都很難說。
女主角「露西亞 卡米諾斯」－「唯一重要的是，你認識什麼人以及你手上的錢。」
露西亞的父親在她剛學會走路時就教她打架。從此以後，人生就一直在考驗她。為了家人而戰，使她進了雷歐奈達監獄。純粹靠著運氣好而得以出獄，讓露西亞從中汲取了教訓，接下來，每一步都得好好考慮。露西亞最想要的，是媽媽從自由市時代起就一直夢寐以求的美好生活。如今她不再沉浸於半吊子的幻想，而是準備親手爭取屬於她們的未來。露西亞剛出獄就準備改變命運，對自己的計畫堅定不移，無論要付出什麼代價。
《GTA6》主線故事劇情
在《GTA6》中，傑森和露西亞的心裡一直很清楚，命運對自己不公。然而，當一次簡單的行動出了差錯，他們發現自己深陷在這個美國陽光最燦爛城市的最陰暗面，捲入了一場橫跨雷歐奈達州的犯罪陰謀之中。若想逃出生天，他們比以往任何時候都更需依靠彼此。
《GTA6》遊戲玩法
雖然目前《GTA6》的兩支預告片都未公布遊戲玩法相關內容，不過根據之前的洩漏，有玩家分析其中的細節，比如武器/槍枝的後座力與打擊感會更強，而駕駛載具時的損壞細節更精細，選單更出現「馬」的功能以及馴服選項，並加入趴下、蹲下等動作，不過由於是從流出的測試版分析的細節，因此無法確定是否會在正式版中保留下來。
《GTA6》洩漏事件
2022 年 9 月發生了大規模的洩漏事件，《GTA6》大量遊戲開發中的早期測試影片和截圖在網路上流傳。Rockstar Games 官方證實內容為真，並表示對此感到非常失望。而測試內容中，展示了玩家可以和 NPC 進行更多的指令互動、汽車內部可以改裝、更豐富的物理破壞系統、更加聰明與真實的 NPC 反應...等。
《GTA6》其他相關新聞
