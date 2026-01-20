《GTA6》傳遭解雇員工洩漏大量資訊：章節式劇情、雙人操控與六星通緝回歸

《GTA6》（俠盜獵車手6，Grand Theft Auto 6）即將在今年 11 月發售，而最近網路上流出一份據稱是遭到 Rockstar Games 解雇員工的《GTA6》爆料資訊，公開了大量遊戲玩法、劇情、細節等資訊。

遊戲突然出現大量爆料資訊。（圖源：GTA6）

爆料中詳細提到了遊戲的劇情與角色。指出本作將採用類似《碧血狂殺2》的章節式敘事，預計包含 5 個主要章節。故事將聚焦於男女主角露西亞和傑森雙人搭檔，其中露西亞被視為劇情的靈魂人物，設定上涉及入獄和棄養子女…等沉重的過去；而身為退役軍人的傑森則會在露西亞假釋後接應，兩人將會在共同策劃搶劫行動的過程中，逐漸發展成戀愛關係。

在玩法機制方面，這次將有「雙人同時控制」的模式，玩家能在開放世界或特定任務中，同時指揮兩位主角進行戰術配合。戰鬥系統則預計加入類似慢動作標記敵人弱點的功能。遊戲還導入了「好感度系統」，玩家與 NPC 的互動選擇（友善問候或惡意挑釁）將直接影響外界評價以及主角間的互動，且過去能隨意裝滿的武器將在《GTA6》有所限制，需要依賴車輛的後車廂來存放裝備。

關於地圖與世界細節，本次舞台設定為群島形式，除了規模龐大的罪惡城市（Vice City）外，還包含另外三座參考巴哈馬等地點的島嶼。其他方面：遊戲世界的沉浸感大幅提升，將有超過 700 個可進入的室內場景、NPC 的 AI 更聰明、地圖探索延伸到水下區域、豐富的迷你遊戲、可以在飯店或汽車旅館休息、有男性脫衣舞者、NPC 會對玩家持槍進行反應、六星通緝回歸（被軍隊追殺）…等。當然這些資訊都沒有得到證實，實際內容還是以 RockStar Games 官方為準。