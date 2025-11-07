《GTA6》又延半年！宣布2026年11月19日才發售...原因曝光
Rockstar Games 目前開發中，最受全球玩家期待的大作《GTA6》（Grand Theft Auto VI、俠盜獵車手6），原本在第一次延期後宣布在 2026 年 5 月 26 日推出，而這段時間的傳聞成真，官方宣布再度延期這次再加半年至 2026 年 11 月 19 日發售。
Rockstar Games 官方推特以及公告，已經獲得超過 3400 萬次查看，宣布遊戲再度延期至 2026 年 11 月 19 日發售，先前 9 月就有傳出會再度延期，不過不是傳聞的 3 或 4 個月而是直接加上半年，官方表示這多幾個育的時間能讓遊戲打磨至更細緻的等級，很抱歉要讓全球玩家再度等候，這代表看到公告的大家要再等整整一年，更不用說至今並沒有首發 PC 版本的資訊，PC 玩家還要等可能需兩年時間。
Hi everyone,
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
