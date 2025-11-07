《GTA6》又延半年！宣布2026年11月19日才發售...原因曝光

Rockstar Games 目前開發中，最受全球玩家期待的大作《GTA6》（Grand Theft Auto VI、俠盜獵車手6），原本在第一次延期後宣布在 2026 年 5 月 26 日推出，而這段時間的傳聞成真，官方宣布再度延期這次再加半年至 2026 年 11 月 19 日發售。

《GTA6》真如傳聞再度宣布延期半年，繼續打磨至2026年11月19日發售（圖源：Rockstar Games）

Rockstar Games 官方推特以及公告，已經獲得超過 3400 萬次查看，宣布遊戲再度延期至 2026 年 11 月 19 日發售，先前 9 月就有傳出會再度延期，不過不是傳聞的 3 或 4 個月而是直接加上半年，官方表示這多幾個育的時間能讓遊戲打磨至更細緻的等級，很抱歉要讓全球玩家再度等候，這代表看到公告的大家要再等整整一年，更不用說至今並沒有首發 PC 版本的資訊，PC 玩家還要等可能需兩年時間。