Yahoo奇摩遊戲編輯部

《GTA6》又延半年！宣布2026年11月19日才發售...原因曝光

大摳
大摳
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

Rockstar Games 目前開發中，最受全球玩家期待的大作《GTA6》（Grand Theft Auto VI、俠盜獵車手6），原本在第一次延期後宣布在 2026 年 5 月 26 日推出，而這段時間的傳聞成真，官方宣布再度延期這次再加半年至 2026 年 11 月 19 日發售。

《GTA6》真如傳聞再度宣布延期半年，繼續打磨至2026年11月19日發售（圖源：Rockstar Games）
《GTA6》真如傳聞再度宣布延期半年，繼續打磨至2026年11月19日發售（圖源：Rockstar Games）
廣告

Rockstar Games 官方推特以及公告，已經獲得超過 3400 萬次查看，宣布遊戲再度延期至 2026 年 11 月 19 日發售，先前 9 月就有傳出會再度延期，不過不是傳聞的 3 或 4 個月而是直接加上半年，官方表示這多幾個育的時間能讓遊戲打磨至更細緻的等級，很抱歉要讓全球玩家再度等候，這代表看到公告的大家要再等整整一年，更不用說至今並沒有首發 PC 版本的資訊，PC 玩家還要等可能需兩年時間。

其他人也在看

R星大開鍘！開除30多名員工稱其洩密，工會怒控「無情打壓」

R星大開鍘！開除30多名員工稱其洩密，工會怒控「無情打壓」

不久前，《GTA》（俠盜獵車手）系列開發商 Rockstar Games 公司，被控解雇了超過 30 名和勞工工會 Discord 群組有關的員工，引發了勞資爭議。但最近聲明中，Rockstar 聲稱，這些員工是因為違反公司政策，在公開討論區洩漏並討論機密資訊而遭到開除。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
粉絲用《魔戒Online》重現佛羅多到末日火山的艱辛旅程，片長近10小時

粉絲用《魔戒Online》重現佛羅多到末日火山的艱辛旅程，片長近10小時

由知名作家 J·R·R·托爾金創作的史詩奇幻文學作品《魔戒》，影響後世許多奇幻作品，該作品也曾在 2007 年改編成 MMORPG《魔戒Online》，至今仍然持續在營運當中。而最近一名粉絲，就在《魔戒Online》中，完整重現了佛羅多從夏爾到末日火山的艱辛旅程，完整影片長達近 10 小時。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
大讚《妮姬》是遊戲界革命！1個顛覆性創舉連《快打旋風2》設計師也臣服

大讚《妮姬》是遊戲界革命！1個顛覆性創舉連《快打旋風2》設計師也臣服

經典格鬥遊戲《快打旋風2》設計師西谷亮，最近在社群媒體上公開大讚由金亨泰領軍 SHIFT UP 開發的高人氣手遊《勝利女神：妮姬》，並且將其譽為「遊戲界的革命」。他認為，這款遊戲的開發團隊做出了如同「哥倫布發現新大陸」般的顛覆性創舉，巧妙解決了第三人稱射擊遊戲（TPS）中，玩家大部分時間只能看到角色背影的視覺限制。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前
潮人鞋櫃大洗牌！3大聯名adidas Originals、PUMA、Vans接力上線…這雙緞面Karintha Lo太夢幻必收

潮人鞋櫃大洗牌！3大聯名adidas Originals、PUMA、Vans接力上線…這雙緞面Karintha Lo太夢幻必收

話題聯名鞋款：adidas Originals x Wales Bonner 秋冬系列adidas Originals 再度與英倫時尚寵兒Wales Bonner攜手出擊，推出 2025 秋冬聯名系列，這波不只是運動鞋，而是行走的時尚宣言！Wales Bonner以她標誌性的優雅剪裁和細膩線條，為adidas注入全新靈魂，讓經典運動...

styletc ・ 19 小時前
蘋果或以客製 Gemini 模型驅動新版 Siri 的摘要與規劃功能，但最終將回歸自家技術

蘋果或以客製 Gemini 模型驅動新版 Siri 的摘要與規劃功能，但最終將回歸自家技術

加強版 Siri 將由 Google Gemini 驅動的說法正變得越來越可信。彭博名記 Mark Gurman 日前發文稱，蘋果會採用在其私有雲端運算伺服器上運行的客製版 Gemini，搭配部分自研模型驅動新版 Siri。

Yahoo Tech ・ 19 小時前
遊戲也能「動態定價」？PlayStation商店被發現帳號不同遊戲價格就不一樣！

遊戲也能「動態定價」？PlayStation商店被發現帳號不同遊戲價格就不一樣！

通常而言，現在的遊戲推出之後售價通常不會有太大的變動，除非剛好碰上促銷活動，或者推出數年之後依據發行商政策而降價。然而，現在 PlayStation 似乎打算開始測試「動態定價」策略，讓開發者如同演唱會門票一樣，能夠根據市場需求動態變化遊戲的售價。因為有國外玩家發現，自己購買《碧血狂殺2：終極版》的價格竟然比老婆的帳號還要貴 5 美元（約 150 元新台幣）。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
買數位版救地球！碳排放竟比實體版低100倍，掌機成最環保選擇

買數位版救地球！碳排放竟比實體版低100倍，掌機成最環保選擇

今年 8 月份，在 Sony 集團公布的最新財報中透露，旗下索尼互動娛樂（SIE）的遊戲銷售表現亮眼，而且其中 83% 都是數位版遊戲，也標誌著現在的玩家們可能大多傾向於買數位版，而並不是傳統的實體版遊戲光碟了。而現在又多了一個讓玩家們選擇數位版遊戲的理由：因為根據研究，選擇數位版遊戲會對地球環境更友善，無形之中也能為環保盡一份力，根據法國碳排放會計公司 Greenly 的研究，生產實體版遊戲的碳排放量是數位版遊戲的 100 倍。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
PS Portal 終於開放雲端串流遊戲，無須 PS5 連線即可暢玩

PS Portal 終於開放雲端串流遊戲，無須 PS5 連線即可暢玩

在經過了一段時間的 beta 測試後，PS Portal 的雲端串流遊戲功能終於正式推出。

Yahoo Tech ・ 19 小時前
任天堂「召喚戰鬥」專利日本被駁回、美國要重審！專利顧問：「可能要輸掉《幻獸帕魯》專利戰！」

任天堂「召喚戰鬥」專利日本被駁回、美國要重審！專利顧問：「可能要輸掉《幻獸帕魯》專利戰！」

日本遊戲廠商 PocketPair 打造，推出之後引爆全球玩家風潮的《幻獸帕魯》在成功之後，卻在去年 9 月被任天堂與寶可夢公司告上法庭，指控《幻獸帕魯》有侵權爭議，雙方纏訟至今。而近期任天堂取得了新「召喚戰鬥」專利，並可能用在這場法律戰上掀起遊戲專利界與專利法律界譁然，業內人士就指稱這個專利「太空泛」、「扼殺創新」。而在最近整起案件的風向似乎可能又逆轉了，因為在日前日本特許廳（JPO）駁回日本任天堂的「召喚戰鬥」專利申請後，專利已經通過的美國專利暨商標局（USPTO）新任局長也下令，要求專利局重新審查這個專利。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
毛骨悚然！科學家發現「全球最大蜘蛛網」　竟藏11.1萬隻

毛骨悚然！科學家發現「全球最大蜘蛛網」　竟藏11.1萬隻

即時中心／徐子為報導羅馬尼亞科學家日前發現了「全球最大蜘蛛網」，讓所有怕蜘蛛的人夢魘成真，據估計，這張網居住約11萬1千隻蜘蛛。這項令人毛骨悚然的發現，詳細記載於期刊「地下生物學」（Subterranean Biology）。

民視 ・ 12 小時前
Justin Wong永遠的惡夢！《餓狼傳說CotW》重現「背水逆轉劇」本人：滾開啦

Justin Wong永遠的惡夢！《餓狼傳說CotW》重現「背水逆轉劇」本人：滾開啦

格鬥遊戲《餓狼傳說》系列最新作《餓狼傳說 City of the Wolves》（FATAL FURY: City of the Wolves），最近開發商 SNK 宣布和 Capcom《快打旋風》合作，讓「肯」和「春麗」成為遊戲第一季季票的 DLC 角色。但沒想到的是，《餓狼傳說 City of the Wolves》官方居然用這兩個角色，還原了「背水的逆轉劇」（背水の逆転劇），讓知名《快打旋風》電競選手 Justin Wong 再度成為社群焦點，哭笑不得的表示：「滾開啦！」

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
BBC也報導「警定調謀殺」！黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，大馬律師逆風揭關鍵

BBC也報導「警定調謀殺」！黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，大馬律師逆風揭關鍵

BBC也報導「警定調謀殺」！黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，大馬律師逆風揭關鍵

造咖 ・ 18 小時前
黃明志親弟暴氣力挺！謝侑芯猝死變謀殺案，護兄長文轟「造謠別刪」可做1事

黃明志親弟暴氣力挺！謝侑芯猝死變謀殺案，護兄長文轟「造謠別刪」可做1事

黃明志親弟暴氣力挺！謝侑芯猝死變謀殺案，護兄長文轟「造謠別刪」可做1事

造咖 ・ 22 小時前
七成台灣女生屬敏感肌！盧建勳醫師推「穩膚救星」：泛紅、血絲警訊，「心動光」是首選

七成台灣女生屬敏感肌！盧建勳醫師推「穩膚救星」：泛紅、血絲警訊，「心動光」是首選

你也有這個困擾嗎？天氣一變就泛紅、上妝浮粉、毛孔明顯、還常常冒出血管絲，這些都是台灣女性最常見的肌膚困擾。守葳診所盧建勳院長表示：「台灣女生有超過七成屬於敏感肌。」這類肌膚天生膚質層薄、皮膚屏障脆弱，一旦氣候變化或保養不當，就容易出現紅、癢、脫屑等現象，若沒有正確照護，長期下來可能演變成酒糟肌。

姊妹淘 ・ 21 小時前
NBA/衛冕軍雷霆糗了！浪費20分領先　慘遭拓荒者逆轉吞首敗

NBA/衛冕軍雷霆糗了！浪費20分領先　慘遭拓荒者逆轉吞首敗

背靠背出賽的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今（6）日在客場被波特蘭拓荒者上演逆轉戲碼，最終以118比121落敗，中止開季八連勝。雷霆首節火力猛烈，威金斯（Aaron Wiggins）單節投進四顆三分球，全隊灌進41分，一度領先20分，但未能守住優勢。

中天新聞網 ・ 18 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！　民眾目擊真實一幕笑了

東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！　民眾目擊真實一幕笑了

東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。

鏡報 ・ 1 天前
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」

佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」

馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了　狠酸婚後才竄紅接到業配

網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了　狠酸婚後才竄紅接到業配

范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了　醫：終生洗腎

不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了　醫：終生洗腎

茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由

陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由

女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。

中時新聞網 ・ 23 小時前