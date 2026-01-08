《GTA6》可能再延期？遭爆料遊戲仍尚未完成：Bug都還沒開始修
Rockstar Games 年度大作《GTA 6》（俠盜獵車手6，Grand Theft Auto 6）預計今年 11 月推出，近期有許多可能延期的傳聞甚囂塵上，知名彭博社記者 Jason Schreier 在 Podcast 節目 Button Mash 中，分享自己從內部聽到的消息，指出《GTA6》還沒有完成，仍然在決定最終關卡和任務。
Schreier 表示根據他所掌握的消息，《GTA6》的遊戲內容目前還沒有完全製作完畢，仍然在收尾關卡與任務，也還不到「修Bug」的階段。這一說法間接回應了最近許多關於遊戲已經進入最後打磨階段的傳聞。Schreier 認為 Rockstar 內部寧願再次延後遊戲，也不願意推出一款半成品，因為他們對於完美的堅持絕對不妥協，加上母公司 Take-Two 所有的股票都取決於《GTA6》的成敗。
即便如此，Schreier 也澄清他並不是在說遊戲一定會延期，而是強調在現階段「一切都很難說」，Rockstar 也不能保證，但至少 11 月這個發售日，比起先前的 5 月更接近現實。此外，PlayStation 被提到將會是《GTA6》的主要平台，索尼目前正在為它計劃相關遊戲產品線。當然所有的資訊都屬於傳聞性質，實際消息還是要以 Rockstar Games 的公告為準。
