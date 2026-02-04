《GTA6》堅持純手工打造！Take-Two執行長保證：遊戲內零生成式AI

Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 最近再次談起生成式 AI技術，提到公司內部進行了許多的測試。但 Zelnick 也保證，今年 11 月將推出的《GTA6》沒有任何地方使用到 AI 內容。

執行長確認遊戲中沒使用任何 AI。（圖源：GTA6／Rockstar Games）

根據外媒 GamesIndustry.biz 報導，Zelnick 強調，Rockstar Games 的遊戲世界之所以獨特，在於其堅持「手工打造」，從每一棟建築到每一條街道都是由開發者精心製作，而不是靠著程式隨機生成，這才是該系列能創造頂級娛樂體驗的核心關鍵。

雖然否定了 AI 在《GTA6》中的使用，但 Zelnick 也坦言 Take-Two 公司內部正在推動這項新技術。他透露，公司正在進行數百項 AI 測試計畫和實際應用，利用數位技術提升效率並降低成本。他認為 AI 能夠協助處理繁瑣的例行工作，讓創作者能有更多時間專注於製作精彩的內容。但他同時也重申立場，他不認為單靠 AI 工具本身就能創造出偉大的娛樂作品，人類的創意仍是主導。