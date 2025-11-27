《GTA6》實機外流片段是假的！上傳者出面證實「騙人原因」

在明年即將發布的遊戲中，最受全球玩家期待的無疑是 Rockstar Games 旗下的超強大作《俠盜獵車手6（GTA6）》了。原訂於今年發售的《GTA6》即便經過兩度延期，要到明年 11 月 19 日才能讓全球玩家在等待 12 年後才能玩到《GTA》系列的最新作，但仍然吸引著玩家們的期待與目光。而日前在 Tiktok 一部據說是《GTA6》的實機外流片段也毫不意外的引起了大家的興趣，再被刪除之前也突破了 800 萬觀看，沒想到，上傳者 Zap Actu GTA6 在 24 小時過後就馬上刪除影片，並且也澄清：「這是 AI 生成的假片段」

(Credit:Rockstar Games)

廣告 廣告

事實上，雖然 Zap Actu GTA6 在 Tiktok 上傳的「《GTA6》實機外流影片」的確搏得了許多眼球，在 24 小時內吸引了超過 800 萬次觀看，但實際上也有許多細心的網友指出各種影片中的不合理之處，並且表示這顯然跟 Rockstar Games 一貫的遊戲開發水準不符合，根本不會出現諸如 NPC 的雨傘突然變色、路人角色憑空消失這些失誤。

在影片上傳大約一天後，上傳者 Zap Actu GTA6 就直接刪除了影片，並且也發布聲明表示他們其實是透過 AI 生成這部影片，「只是想展示在 2025 年要騙人有多容易！」，Zap Actu GTA6 也澄清，他們手上其實並沒有任何《GTA6》的洩漏資訊，所有的一切都只是想跟網路世界開個玩笑而已，「但有 50% 的人相信了，雖然另外 50% 一眼就看出是 AI，但這件事本身就說明問題了。」，只能說，隨著 AI 技術一日千里的發展，或許未來我們在看到這些非官方流出的相關訊息時，可能也得要多方查證，才能確保消息的真實性。