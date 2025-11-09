《GTA6》延期母公司喊「從不後悔」，執行長點名業界「趕工風氣」

《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）宣布延後到 2026 年 11 月 19 日發售，除了引起社群熱議外，更代表每年末聖誕、感恩節的熱門銷售日期，將迎來一頭巨獸霸佔。Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick，在最近一次訪談中，不只是對此決定表達堅定的態度，更強調為了達到最高的品質，延期是必要和正確的決定，這也是公司長久以來堅持的成功之道。

為了品質，直接延期半年發售。（圖源：GTA6）

廣告 廣告

根據外媒 PC Gamer 報導，Strauss Zelnick 在投資者電話會議上提到，Take-Two 的目標是創造出前所未有的優秀體驗，任何瑕疵都可能傷害到玩家的期待和公司的商譽。所以他自信的回顧公司歷史，雖然延期讓很多人痛苦，但他們從來沒有因爲延後發售而感到後悔。對 Take-Two 來說，短期的等待是為了換取長期的成功，並且讓玩家感到滿意，這種對品質的追求，就是他們打造出無數暢銷作品的關鍵。

而在談話中，Zelnick 更點出了近幾年許多 3A 大作上市時經常伴隨 Bug 或內容不完整等問題的通病，提到有一些競爭對手，明明在產品需要更多打磨，甚至延期發售的情況下，直接選擇無視，最終只會自食惡果。