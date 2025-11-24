《GTA6》有機會上Switch 2？爆料者聲稱：正在移植測試當中

Rockstar Games《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）先前延期到 2026 年 11 月上市，依照過去發售模式，仍然是以遊戲主機平台為主，之後才會推出 PC 版。而最近有爆料指出，《GTA6》可能除了 PS5 和 Xbox Series X/S 平台外，還會登上 Switch 2。

難道說真的有機會？（圖源：GTA6／Nintendo 編輯合成）

廣告 廣告

知名爆料者 Nash Weedle 在個人 X（推特）上直言，目前《GTA6》的 Switch 2 移植版正在進行當中，先前延期也和此無關，當然 Switch 2 版也不會在發售時同步推出。

而另一名知名爆料者 Nate TheHate 則是回應，他之前就說過 Rockstar 正在測試把遊戲移植到 Switch 2 平台上，但也強調「測試」不等於「正式推出」，只是在嘗試遊戲移植的可能性而已，他也不清楚目前的進度如何。

當然，早在 2025 年 2 月時的財報會議，Rockstar 母公司 Take-Two 執行長 Strauss Zelnick，就曾經提到過他們和任天堂有長期合作的關係。但在當時 Zelnick 並沒有透露長期合作會帶來的內容，只有暗示「只要有適合的遊戲」就會選擇在上面發行。