《GTA6》為何這麼慢？看完《碧血狂殺2》這「摸不到的天空細節」你就懂了

由 Rockstar Games 開發的西部神作《碧血狂殺2》，即便已發售 7 年多，但其驚人的遊戲細節至今仍受到許多玩家讚嘆。最近因為《GTA6》延期，讓許多人好奇為什麼遊戲要開發這久，而一名媒體人為了解釋，直接分享《碧血狂殺2》中「實體雲朵」的引爆社群熱議。

推出 7 年，細節仍然是其他遊戲難以超越。（圖源：Red Dead Redemption 2）

《GTA6》先前就被爆出開發時間是在 2018 年的《碧血狂殺2》之後，代表遊戲至今也開發了 6 到 7 年時間，對比許多 3A 大作來說相當長，甚至有前員工提到早期開發準備甚至可以從 2015 年說起。因此也有一些網友，可能對於 Rockstar 並不是很了解，因此好奇的詢問《GTA6》為什麼要開發這麼久？

其中一名媒體人 Synth Potato 為了解釋，貼出 2023 年的一段影片，展示了《碧血狂殺2》中的雲層是完全 3D 炫染的，並且可以在雲層中自由穿梭，然而遊戲中卻沒有沒有飛行功能，只能通過模組（Mod）突破遊戲限制。大多數玩家在長達數百小時的遊戲體驗中，可能從沒發現到天空中的雲朵是如此的立體且真實。

這種對細節的極致追求，完美體現了 Rockstar Games 對於創造沉浸式世界的理念。他們寧願花費大量時間與成本，即便是玩家幾乎無法觸及的領域，也不願在遊戲品質上做出任何妥協。不像是多數遊戲公司一樣，因為玩家無法接近或是看到，就只靠著一張貼圖解決。

而《碧血狂殺2》從 2018 年發售以來，不只是在銷售上屢創佳績，其文化影響力與玩家社群的活躍度也絲毫未減。遊戲中龐大的開放世界、深刻的劇情，以及那超真實的極致模擬，都讓它成為了難以超越的標竿。從動態的天氣系統到複雜的 NPC 互動，再到如今仍受討論的「實體雲朵」，這些無數的細節共同構築了一個栩栩如生的西部世界。