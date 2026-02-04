《GTA6》確認2026年11月發售不延期！夏季展開宣傳並保留實體光碟版

Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 在最新財報會議中再次確認，《GTA6》（Grand Theft Auto 6／俠盜獵車手6）開發進度順利，將維持原定計畫於 2026 年 11 月 19 日正式發售。官方同時透露，本作大規模行銷宣傳活動預計將於今年夏季正式展開，代表玩家很快就能看到更多遊戲畫面與詳細情報。

官方確認遊戲將會如期發售。（圖源：GTA6／Rockstar Games）

而針對最近網路流傳《GTA6》可能只推出數位版、實體光碟版延後的傳聞，Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 也在會議中明確闢謠，強調公司目前沒有只發行數位版的計畫。這表示遊戲上市時，依然會提供傳統的實體光碟版本讓玩家選購，喜愛收藏的玩家可以放心了。

值得注意的是，雖然發售時間已經鎖定在 2026 年 11 月，但目前的發行計畫仍主要針對 PlayStation 5 與 Xbox Series X／S 等家用主機平台。根據現有資訊，PC 版本的推出時間尚未確認，很有可能不會與主機版本同步首發，習慣使用電腦遊玩的玩家可能還需要再耐心等待一段時間。