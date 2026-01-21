《GTA6》第三部預告片即將登場？官方YouTube頻道播放清單再現異動

Rockstar Games 的官方 YouTube 頻道最近再次引起社群關注，因為網友發現《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）最近突然更新了播放清單。而根據過往經驗，這種播放清單的改動通常發生在官方有影片上傳到後台但尚未公開的影片，因此不少玩家推測，Rockstar 可能已經把第三部預告片上傳好了，就等宣傳計劃開始。

播放清單前幾天突然更新。（圖源：GTA6／Rockstars Games 編輯合成）

類似的情況其實在第二部預告片推出前也曾發生過。2024 年 12 月時就有網友捕捉到該播放清單發生變化，雖然之後直到 2025 年 5 月才公開第二部預告，但也是直接包含在該清單當中。

當然，目前 Rockstar Games 並沒有證實任何的相關消息，但近期謠傳《GTA6》可能會在春季展開行銷，這次清單的再次更新，無疑加劇了社群的期待心理。加上母公司 Take-Two 接下來的財報會議時間點，以及過往官方偏好在特定節日或財報前夕公開重大訊息的習慣，第三部預告片的曝光時機可能就近在咫尺。