《GTA6》要賣100美元？前Rockstar技術總監打臉：真正賺錢不靠本體

由國外遊戲工作室 Rockstar Games 目前正在開發，預計於 2026 年 11 月 19 日正式推出的《俠盜獵車手6》（GTA6）已經成為了全球所有玩家最期待的明年遊戲大作，而同時許多玩家也都在猜測，這款超級大作的價格將會怎麼開，也有人擔心傳出了《GTA6》的售價可能將會上看 100 美元（約 3000 元新台幣）。不過，最近曾任職於 Rockstar North 分布的前技術總監 Obbe Vermeij y 最近受訪時就表示，以前東家的策略來說《GTA6》應該不會真的賣得那麼貴，而是會賣一般的 3A 遊戲價格，然後持續以遊戲商城內的後續道具銷售來營利。

(Credit:Rockstar Games)

綜合外媒報導，曾任職於《GTA》系列開發商 Rockstar Games 的前技術總監 Obbe Vermeij 最近受訪，聊到《GTA6》雖然可能是有史以來開發成本最高的超級大作，上看 20 億美元（約 600 億元新台幣）。但他並不認為 Rockstar Games 會因此讓遊戲漲價，賣到 80 或 100 美元（約新台幣 2290~3000 元）。

Obbe Vermeij 進一步指出，由於擁有《GTA Online》這種超成功線上模式，因此《GTA6》其實透過玩家的後續 DLC 購買、內購道具等方式就能回收開發成本，《GTA6》的遊戲本體反而就可以賣得更便宜來吸引更多玩家入手。「遊戲應該會維持在 70 美元（約 1990 元新台幣），替日後透過線上模式《GTA Online》創造更多營收鋪路。」

此外，Obbe Vermeij 也表示，由於 AI 技術的發展，像是遊戲開發中花了 70% 成本的遊戲美術等相關開發成本都有望下降，因此根據他的觀察，《GTA6》可能會維持「史上最貴開發成本遊戲」的頭銜很久，並且開發時間也能更短，讓玩家們能更快的玩到期待許久的超級大作們。