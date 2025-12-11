《GTA6》R星裁員爭議連英國首相都關注？議員怒：不信他們有遵守法規

上個月，正在開發受到全球玩家期待大作《俠盜獵車手6（GTA6）》的 Rockstar Games 爆出解僱了超過 30 名員工，引發了勞資爭議。Rockstar Games 聲稱這次解雇是因為員工們有嚴重的不當行為，與員工們參加工會活動的事情「沒有關係」，但英國獨立工人工會（IWGB）卻反駁，稱這是英國遊戲業史上最無情的打壓活動。而這件事現在被放到了英國國會殿堂的討論之上，英國首相 Keir Starmer 也回應，稱這件事的確「讓人擔憂」，並且也會責成英國政府部長調查，掌握最新狀況。

綜合外媒報導，在近日的英國首相質詢中，Rockstar Games 所在選區的國會議員 Chris Murray 質詢英國首相 Keir Starmer 上個月 Rockstar Games 裁員員工而引發的勞資爭議，Chris Murray 表示在與 Rockstar Games 工作室談過之後，「他們並沒有讓我相信他們有遵守勞動法規。」認為 Rockstar Games 的確有在打壓工會。

並且，Chris Murray 也發聲明給外媒 IGN 表示當他與其他兩位英國國會議員，Tracy Gilbert、Scott Arthur 到 Rockstar Games 工作室開會時，還曾一度被要求要簽保密協定，但他們也堅決拒絕了。「這場會議讓我加深了對 Rockstar Games 解雇程序的疑慮，並沒有被他們說服有嚴格遵守法規，以及解雇這件事是必要的。而且我也沒有明確得知，這些員工到底做了什麼才會立刻被解雇。」

而對此，出身工黨的英國首相 Keir Starmer 也認同這是一個讓人擔憂的案件，也重申勞工加入工會的權益應該受到保障：「每個勞工都有權加入工會，我們也會加強勞工權益，確保他們不會因為參加工會面臨不公的後果。」並且，Keir Starmer 也承諾，會責成英國政府的部長來調查 Rockstar Games 捲入的勞資案件，讓他們能夠掌握最新進展。