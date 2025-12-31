《HoloCure》0.8版還在開發中！作者吐心聲：動畫本業太忙了

hololive 熱門的粉絲二創遊戲《HoloCure - Save the Fans!》開發者 Kay Yu 最近在 Steam 公開久違的開發日誌，向玩家說明 0.8 版本的製作狀況。他強調團隊仍在努力開發中，雖然進度較緩慢，但 0.8 將會是一個專注於修復與最佳化「遊戲本體」的大型更新。

順利的話，0.8 版會在 2026 年登場。（圖源：HoloCure - Save the Fans!）

距離 0.7 版在 2024 年 11 月更新後，已經過去了 1 年多的時間，基本上 2025 年內沒有任何動作。對此，Kay Yu 坦言遊戲開發只是他的個人興趣，只能利用閒暇時間進行。過去幾年他在動畫業界的本業發展迅速，尤其在 2025 年工作量更是大幅增加，導致他難以兼顧遊戲開發。

他表示自己非常重視動畫師的職涯與遊戲製作的熱情，不希望為了趕工而犧牲更新品質，所以 0.8 版本才沒辦法如期在 2025 年內推出，但他與擴編後的開發團隊正努力讓這次更新成為值得玩家等待的作品，並請了許多助手來幫忙處理一些重要功能。

此外，針對未來的規劃，Kay Yu 透露 0.8 版本將重製成就系統，把主遊戲與支線內容的成就分開計算，讓 Steam 上的成就列表更聚焦於核心玩法。他也設下 2026 年的新目標，計畫平衡自己的行程，目前已經推掉部分非必要的動畫工作，希望能更有效率的將時間投入在《HoloCure》與其他遊戲項目的開發上，期待玩家能繼續支持並耐心等候未來的更新推出。