《Holoearth》NPC形象神似「池袋暴走事故」肇事者？官方澄清「只是雷同」並道歉刪除
由 hololive 母公司 Cover 開發並營運中的元宇宙沙盒遊戲《Holoearth》（ホロアース），最近在網路上意外引發社群爭議。起因是有玩家在遊戲中發現一名名為「コウゾーさん」的 NPC 角色，其頭戴白色漁夫帽、配戴眼鏡的年長男性形象，被指出和日本多年前的「池袋暴走事故」的肇事者、被稱為「上級國民」的人非常神似。而《Holoearth》官方則是公告並沒有相關意思，但為了避嫌仍然馬上刪除該名 NPC。
《Holoearth》中該 NPC 除了服裝外，由於 NPC 的台詞提到「我弄壞了機器奇怪的地方，回過神來就在這裡了……」，被認為是在影射當年肇事者辯稱是車輛故障的說詞，引起部分網友質疑官方拿社會案件開玩笑，更懷疑是內部員工故意所為。
而針對這起爭議，Cover 公司迅速透過官方 X（推特）帳號發表道歉聲明。官方坦承在收到回報並進行確認後，發現該 NPC 的確包含了會讓人聯想到現實特定人物的表現，對於因此造成相關人士和使用者的不舒服與困擾，表達深深的歉意。聲明中更解釋，該角色原本是為了豐富虛擬化身的多樣性，利用現有的服裝配件所製作，製作過程中並沒有任何意圖去模仿特定人物；但官方也承認在公開前的審查確認體制的疏漏，才導致角色與現實人物產生了雷同的情況。
目前《Holoearth》營運團隊已經採取緊急措施，宣布刪除該名爭議 NPC。Cover 公司強調，經過這次事件後，將會全面重新檢視內部的審查流程，並強化管理以防止類似情況再次發生，承諾未來會致力於提供更適當的服務內容。許多網友則是認為，白色漁夫帽、配戴眼鏡的年長男性形象在許多 ACG 作品中，是很常見的老人形象，把兩者連結起來太過牽強。
