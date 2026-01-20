《Hytale》引爆模組熱潮！遊戲內安裝Windows 95、跨作品玩《Minecraft》都能跑

被稱為「RPG 版麥塊」的沙盒戲《Hytale》，上週展開搶先體驗（Early Access）後就爆紅，更在社群間掀起一股模組創作狂潮。知名模組託管平台 CurseForge 指出，遊戲在開放搶先體驗後的短短 48 小時內，平台上便湧現了超過 530 個模組，目前的總下載量更是已經突破 200 萬次。

遊戲模組社群發展飛速。（圖源：Hytale）

在眾多模組中，不少技術型創作者展現了讓人驚嘆的創意玩法。一名為 Sadat Sahib 的模組開發者，成功在《Hytale》遊戲內模擬安裝了微軟經典作業系統 Windows 95，甚至還實現了「在《Hytale》裡玩《Hytale》」的俄羅斯娃娃般創舉。證明了遊戲引擎在模組開發上的強大潛力，也讓《Hytale》被部分網友譽為真正的「Minecraft 2.0」。

除了作業系統，玩家社群也致力於將《Hytale》與《Minecraft》進行連結。法國 YouTuber LAirHisson 就製作模組將《Minecraft》的終界場景、終界龍和終界使者搬進了《Hytale》中；網路上甚至出現了能夠實現《Minecraft》Java 版、基岩版與《Hytale》之間跨平台連線遊玩的技術展示。就連《Hytale》的負責人 Simon 看到相關影片後，也讚嘆這是把他最愛的兩款遊戲合而為一。