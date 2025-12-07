《Hytale》搶先體驗不上Steam！開發團隊：專注開發而非應對負評

由 Hypixel Studios 開發，受到許多玩家期待的麥塊風沙盒生存 RPG 遊戲《Hytale》，先前終於宣布將於明年 1 月展開搶先體驗（Early Access），但讓玩家們意外的是，遊戲初期將不會在 Steam 平台上架。開發團隊證實這並非 Steam 單方面的決策，而是工作室為了能更專注於遊戲本身所做出的選擇。

先前才確認目前遊戲完成度不高，可能會有不少問題。（圖源：Hytale）

《Hytale》執行總監 Lyall（Patrick Derbic）在最新的常見問題（FAQ）中解釋，這項決策是因為團隊希望在搶先體驗階段，把所有時間和精力集中放在與社群互動及改進遊戲上，而不是花時間去處理那些對開發狀況不了解的負面評價。雖然 Steam 是目前 PC 市場的主流平台，通常被視為營收與曝光的重要來源，但開發團隊認為現階段避免負評干擾到開發節奏更重要。

當然，針對未來的發行計畫，Derbic 補充說明，Steam 雖然是一個強大的行銷工具，但《Hytale》目前可能並不需要依賴它。但這也不代表遊戲永遠不會登上 Steam，只是現階段並沒有必要。開發團隊希望在一個相對可以控制的環境下，和那些真正了解遊戲發展的核心玩家一起打磨作品，避免過早面對大眾市場的評論壓力而影響到開發進度。