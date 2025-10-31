《IDOLiSH7-偶像星願-》劇場版主題咖啡廳11月7日台北高雄登場！餐點與特典搶先看

描繪偶像成長故事的最新電影《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇》以前後篇形式登場，前篇電影即將於10/31全台上映，MyAnime Café緊接在電影上映之後，於11/7~12/11於台北三創生活園區及統一時代百貨高雄店，兩地同步展開電影主題Café。

（來源：曼迪傳播官方提供）

全店將以電影視覺佈置，並推出偶像團體「IDOLiSH7」及「TRIGGER」的主題餐點，用餐均贈送美好特典，更有滿額贈送以及電影連動活動，歡迎經紀人們看完電影後來店延續美好時光。此外，店內不僅販售日本國內的總集篇周邊商品，還有豐富的《IDOLiSH7-偶像星願-》的專屬周邊哦。

五款特典等你收藏

享用主餐即贈A5紀念圖卡（來源：曼迪傳播官方提供）

本次的主題餐點中，主餐以動畫第一季OP主題曲「WiSH VOYAGE」及ED主題曲「Heavenly Visitor」意象設定，呈現MV中的色彩及氛圍，用餐即贈對應A5紀念圖卡。聖代則突顯團體印象，推出清爽透明感的「IDOLiSH7湛藍果凍水果聖代」和成熟風格的「TRIGGER香橙咖啡凍聖代」，點餐即贈對應團體的隨機角色書籤。還有10名偶像專屬飲品，給單推偶像的經紀人們更專注的選擇，享用即贈對應該團體的隨機杯墊。

品嚐聖代贈隨機角色書籤(對應團體餐點贈送)（來源：曼迪傳播官方提供）

內用或外帶飲品即贈隨機角色杯墊(對應團體餐點贈送)（來源：曼迪傳播官方提供）

主題活動期間，全店當日單筆消費滿額600元可獲得1張電影劇照寫真，消費金額可單筆累計，7款隨機送完為止。為慶祝前篇電影上映，全檔期內來店消費，結帳時出示實體電影票根或實體購票證明，每張可獲贈1張A4電影小海報，同樣數量有限送完為止。更多主題相關資訊敬請關注MyAnime Café粉絲專頁，用餐前請先上網訂位哦！

消費滿額即贈隨機劇照寫真（來源：曼迪傳播官方提供）

電影票根禮：A4電影小海報（來源：曼迪傳播官方提供）

【IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 x MyAnime Café】

台北店：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)

高雄店：統一時代百貨高雄店 (高雄市前鎮區中華五路789號B1)

＊營業時間以三創生活園區及統一時代百貨高雄店公佈為準

