《JoJo的奇妙冒險》荒木飛呂彥16歲女裝照瘋傳！AI修復後「根本是美少女」

知名漫畫《JoJo的奇妙冒險》的作者荒木飛呂彥，最近一張年輕時的照片在網路上瘋傳。這張照片據傳是荒木飛呂彥 16 歲就讀高中一年級時的模樣，讓人驚訝的是，照片中的他身穿女裝，其清秀的五官與氣質讓眾多網友驚呼：「也太漂亮了」

原來是作者本人親自嘗試過。（圖源：『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式）

據了解，這張照片的原始出處來自荒木飛呂彥當年的高中男校畢業紀念冊。發照片的網友是荒木的學長，早在 2023 年時就分享出來，他表示這是慌睦參加學校文化祭舉辦的女裝變裝比賽時所留下的記錄。該學長指出，當時全校 405 名學生中只有 8 人參賽，而荒木飛呂彥就是其中一位。

雖然這張照片過去就曾被網友翻出討論，但隨著最近 AI 修復版本的流傳，讓這張年代久遠的黑白照片變得更加清晰，荒木老師當年的「美少女」顏值也再次掀起一波風潮，不少人認為當年的他五官端正，穿起女裝毫無違和感。

對於這張「黑歷史」美照，粉絲們的反應相當熱烈且幽默。除了稱讚荒木老師年輕時的美貌外，許多資深《JoJo》粉絲也立刻聯想到漫畫第二部中主角喬瑟夫喬斯達經典的「龍舌蘭姑娘」女裝橋段，笑稱原來老師早就親身實踐過。有趣的是，由於荒木飛呂彥長年以來因為「容貌幾乎沒變」出現都市傳說，這張 16 歲的照片也讓網友再次玩起「不老不死」、「波紋使者」與「吸血鬼」的網路梗，認為荒木老師從年輕到現在的模樣都十分驚人。